Caos traffico, ecco i bus express elettrici 

Una strategia che emerge fra le azioni contenute nel Documento unico di programmazione approvato di recente dal Consiglio comunale. Tra gli obiettivi a breve termine c’è la definizione del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, che si conta di affidare entro l’anno per la redazione finale e che dovrebbe vedere la luce nel 2023. «Un documento strategico che ci consentirà di dialogare con gli altri strumenti di pianificazione del territorio, in primis il Puc, ma anche con Regione e Città metropolitana», commenta l’assessora Manca. «E di pianificare un nuovo sistema di mobilità cittadino cucito sulle esigenze reali del nostro territorio».

La metropolitana leggera non basta: per collegare Quartu con Cagliari - e viceversa - arriveranno i bus elettrici veloci - ogni 7 minuti - che, passando per viale Marconi e viale Poetto, segneranno quella linea diretta fra le due città da tempo richiesta da studenti e lavoratori quartesi. Per ora c’è l’accordo del Comune con Ctm che di fatto ha proposto l’idea inserita nel primo Piano urbano della mobilità sostenibile a cui l’assessorato comunale ai Trasporti sta lavorando da tempo. «L’obiettivo è ridurre il traffico veicolare sia in ingresso che dentro la città, e puntare sul trasporto pubblico con mezzi ecologici», annuncia l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «oltre al potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili e della mobilità in sharing a cui stiamo già lavorando».

Il Piano

I bus express

Due le linee dirette che si intende attivare sul fronte del trasporto pubblico. Un collegamento urbano con sistema Brt - bus rapido transit - che da Quartu arriverà a Cagliari, nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Matteotti, attraverso bus elettrici che viaggeranno lungo una corsia preferenziale. Servizio che avrà una frequenza di 7 minuti. L’altro itinerario viaggerà lungo via Lungomare del Golfo e viale Poetto, sempre su corsie preferenziali e con la stessa frequenza.

Il Ctm

Tutto in accordo con Ctm, l’azienda di trasporto pubblico dell’area vasta di Cagliari e società partecipata fra diversi enti fra cui Quartu. «Abbiamo presentato all’amministrazione un’idea progettuale che prevede un sistema di Brt con autobus ibridi o elettrici o filobus elettrici da 18 metri, quindi con una capienza elevata e su corsia preferenziale da e verso Quartu, e con una frequenza che va dai 6 ai 7 minuti», conferma Bruno Useli, amministratore unico di Its e direttore generale di Ctm, che aggiunge: «Siamo a disposizione dell’amministrazione di Quartu, così come degli altri Comuni, per concertare soluzioni di mobilità sostenibile che prevedano il miglioramento e la diminuzione del traffico privato a favore del mezzo pubblico che, ne siamo consapevoli, deve risultare più appetibile in termini di velocità di spostamento e di frequenza, nonché di capienza e sicurezza».

Stop al caos

L’obiettivo è ridurre il traffico di auto che ogni giorno si concentra nelle due arterie di collegamento fra le due città. In particolare viale Marconi, dove ogni giorno transitano in media 34mila veicoli in direzione Cagliari, 38mila verso Quartu. Almeno questi sono i numeri riferiti a quando ancora c’era il doppio senso di marcia. «Un carico che vogliamo alleggerire, in ingresso così come dentro la città», conclude l’assessora comunale alla Mobilità. «Non solo con il trasporto pubblico, ma anche con il car sharing e i monopattini elettrici a noleggio che, in attesa del Pums, attiveremo a breve in via sperimentale».

