Caos-tamponi: positivi e negativi per ore in fila sotto il sole cocente 

L’aria è soffocante, il termometro segna 35 gradi. Decine di persone da ore fanno la fila in via Romagna a Cagliari per sottoporsi al tampone molecolare. Tutti insieme: negativi e positivi (tutti presunti) in un’unica coda che arriva a via Bacaredda. «Una situazione surreale», afferma chi da mesi vede il via-vai di persone in attesa del test. In fila indiana, la distanza di sicurezza è rispettata e nessuno toglie la mascherina, ma tanti sbuffano. «È la quarta volta che veniamo, perché mio figlio anche dopo il terzo tampone è positivo», racconta Riccardo Tuveri, «non abbiamo mai visto una situazione del genere. A casa tranne lui, che è asintomatico, siamo tutti negativi. Abbiamo fatto la quarantena perché eravamo in Spagna, siamo partiti da lì con un tampone negativo, ma poi sull’aereo qualcuno è risultato positivo e siamo stati contattati dall’Ats».

Le convocazioni

Adulti, anziani, giovani e bambini: tante le fasce d’età, tanti i minori positivi accompagnati da genitori negativi. Per molti l’appuntamento è a mezzogiorno, ma mezz’ora dopo sono ancora all’ingresso principale della Cittadella della salute. La fila è lenta, l’attesa lunga. C’è chi, per ripararsi dal sole, si è portato l’ombrello da casa. «È la seconda volta che prendo il Covid, la prima era stata a novembre e ho pure la prima dose del vaccino», racconta Giorgia: «Sono risultata positiva il 23 luglio, a casa mia non ho contagiato nessuno, per fortuna , e spero questo sia l’ultimo tampone. Prima mi hanno detto che sarebbero venuti a casa, poi mi hanno chiesto di venire qui dicendomi che sarei stata l’unica, invece siamo tantissimi».

Tante storie in coda

Molti accettano di raccontarsi. «Sono andata in ospedale, il 24 luglio mi hanno fatto il tampone e sono risultata positiva. Sono stata malissimo, ma dopo qualche giorno mi hanno rimandata a casa», spiega Denise Etzi mentre tossisce ed è palesemente sofferente. «Mi ha contattata l’Ats per fare il tampone qui e non so se mi sono negativizzata, ma c’è una disorganizzazione totale. Come possono lasciarci così?». C’è chi cerca l’ombra, i più fortunati mandano gli accompagnatori a comprare un po’ d’acqua. «Sono positivo e non so neanche come e dove mi hanno contagiato», spiega Alberto, «non possono lasciarci sotto il sole e rifiutarsi di venire a casa: così, chi non è positivo rischia di diventarlo».

Tracciamenti volontari

Da un marciapiede all’altro si scambiano opinioni, lamentele, paure. Angela: «Non riesco più a sentire gli odori e i sapori, ma qui rischio anche l’insolazione: è una situazione indecente». Qualcuno si lamenta dell’attesa con i familiari al telefono, altri socializzano tra di loro, raccontano della malattia e della paura di aver contratto il virus «perché siamo stati a una festa dove alcune persone sono risultate positive», come dice un gruppo di giovani che si è presentato spontaneamente nel “drive-in” in via Romagna. «Un nostro amico è risultato positivo - precisano Alessandro e Daniele – abbiamo fatto un test rapido ed è risultato positivo, ci siamo presentati qui di nostra iniziativa perché non c’è stato alcun tracciamento dei contatti. Speriamo sia un falso allarme, anche perché abbiamo già fatto la prima dose del vaccino».

Poco personale

Storie che si incrociano e malumori che crescono: per quasi tutta la giornata in via Romagna la situazione è rimasta la stessa, dal mattino. «È stata un'esperienza disumana», conferma Laura Pettazzoni, «alcune persone sono svenute, io stessa mi sono dovuta stendere sotto un albero per un mancamento, e poi ci sono le persone che purtroppo avevano la febbre. Dopo 3 ore e 20 minuti sono entrata, scoprendo che c'erano solo due persone all'accettazione e solo due che facevano i tamponi».

Le contromisure

L’Ats, dopo le segnalazioni, fa sapere che saranno attivate due nuove postazioni per l’accettazione e un’altra per il tamponamento, invitando però «i cittadini a rispettare gli orari di prenotazione per non intralciare i lavori di tracciamento». L’Ats sottolinea anche di aver avviato una collaborazione con la Protezione civile per «ridurre i disagi dei cittadini in coda negli orari di punta».

