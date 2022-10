Caos strade, un incidente al giorno 

Nel 2021 scende il numero degli incidenti stradali, diminuiscono i feriti ma aumentano le vittime. Questi in sintesi i dati forniti dall’Istat. E in città la polizia locale ha registrato 340 interventi per incidenti nelle strade urbane, dalla rottura dello specchietto al tamponamento leggero: in ogni caso si tratta di un un intervento al giorno, feste comprese. Un lavoro che, come sottolinea il comandante Gianni Uras «richiede la presenza dei nostri uomini, la stesura dei verbali e quant’altro necessario».

Il report

L’Istat nel report 2021 attesta che l’83 per cento dei 275 incidenti stradali in provincia avvengono nelle strade urbane, Oristano compresa. In città gli incidenti di una certa gravità sono scesi del 14 per cento, 93 a fronte dei 111 del 2019. Tralasciando gli incidenti gravi (51) del 2020, anno del Covid, da registrare un mortale sia nel 2019 che nel 2021; il numero dei feriti è invece diminuito del 23 per cento, 151 nel 2019 e 122 l’anno scorso. In provincia nel 2021 si sono verificati 275 incidenti “importanti” contro i 289 del 2019. I mortali sono passati da 5 a 12 mentre i feriti da 404 a 368 dell’anno scorso. I mesi peggiori gennaio, luglio, agosto e dicembre. Tra le cause «al primo posto – precisa il comandante Uras- la distrazione nella guida, troppi si incollano al telefonino. Poi il mancato rispetto della precedenza, la velocità troppo elevata e anche l’abuso di alcol».

Parco auto

L’Istat fornisce anche altri dati che riguardano la città. Nel 2021 al Pubblico registro automobilistico sono stati iscritti 646 veicoli “nuovi di fabbrica” di cui 523 autovetture, 49 autocarri, 2 rimorchi, 71 motocicli e 1 motocarro. Il parco auto cittadino conta 28.424 veicoli così composto: 21.850 autovetture, 63 autobus, 3.101 autocarri, 130 motrici, 344 rimorchi, 2.819 motocicli e 117 autocarri. In provincia nel 2021 sono state immatricolate 2.187 auto nuove: 1639 autovetture, 6 autobus, 273autocarri, 10motrici, 25 rimorchi, 225 motocicli e 9 motocarri. La consistenza del parco veicolare è di 138.033 veicoli: 105.686 autovetture, 217 autobus, 17.704 autocarri, 467 motrici, 1.427 rimorchi, 10.864motocicli e 1.668 motocarri. «Questi dati Istat fanno ben comprendere quale sia il flusso di traffico che si riversa in città soprattutto nelle ore di punta, dalle 7 e dalle 8 in poi in entrata e dopo le 14 in uscita e quante possono essere le circostanze che richiedono un nostro intervento» commenta il comandante Uras. Di media una volta al giorno, dicono le statistiche della Polizia urbana. Gli incidenti che nel 2021 hanno causato 12 vittime sono avvenuti 3 nelle strade statali, 4 nelle provinciali, 2 nelle strade comunali extraurbane e 3 nelle strade urbane.