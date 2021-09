Caos scuole chiuse, la minoranza attacca «Promesse tradite» 

«Scuole e sport sono allo sbando, l'assessora è inadeguata». Centrodestra all'attacco dopo il rinvio della prima campanella in due scuole cittadine ancora interessate dai lavori.

Nel mirino l'esponente della Giunta Cinzia Carta, alla guida di due assessorati: Pubblica istruzione e Sport. «Settori che non è in grado di gestire», dice il capogruppo del Psd'Az Tonio Pani. Ma le critiche si allargano anche al settore sportivo: «Diverse società sono costrette ad emigrare o rinunciare al campionato per mancanza di palestre e campi agibili», aggiunge Pani che annuncia una possibile mozione di sfiducia contro l’assessora. «Polemiche sterili, stiamo lavorando per cambiare il volto delle scuole e far ripartire lo sport», replica l’assessora Carta.

L’attacco

Il giudizio negativo è da parte di tutto il centrodestra. «In commissione l’assessora aveva garantito che nessun plesso scolastico sarebbe stato chiuso, permettendo quindi il regolare svolgimento delle lezioni», si legge in un nota condivisa dai gruppi politici di centrodestra. «Peccato che però abbia disatteso le promesse causando non pochi disagi alle famiglie, quando invece si doveva trovare come soluzione temporanea lo spostamento degli alunni in altri plessi scolastici».

Il capogruppo dei sardisti rincara la dose. «Si parla tanto di rinascita ma non possiamo certo dire che in ambito sportivo e scolastico la città sia rinata», commenta Pani. «Sicuramente rispetto alla vecchia consiliatura si è migliorati in diversi settori, ma Carta ci sta facendo rimpiangere l’ex assessora alla Pubblica istruzione Elisabetta Cossu. Probabilmente le è stato affidato un peso troppo grande per le sue forze».

Scuole chiuse

A scatenare le critiche il rinvio dell’apertura di due scuole - via San Benedetto e via Fieramosca - dove le lezioni inizieranno in ritardo causa lavori ancora in corso. «È riuscita a rovinare a tanti bambini l’emozione del primo giorno di scuola», dice il consigliere Pani. Ma la polemica tocca anche l’altro settore gestito dall’assessora Carta, quello dello Sport. «Calcio, basket, pallavolo, atletica, ginnastica: di queste attività solo poche società potranno ripartire perché hanno strutture private», sottolinea Pani che aggiunge: «C’è un’assenza di competenza e conoscenza nella gestione dell’ambito sportivo». Critiche che potrebbero trasformarsi a breve in mozione di sfiducia: «Spero che il sindaco prenda atto dell’inadeguatezza al ruolo assegnato. In caso contrario», annuncia Pani, «valuteremo l’ipotesi di presentare una mozione di sfiducia all’assessora».

La replica

Immediata la replica di Carta. «Purtroppo alcune variabili impreviste hanno determinato un ritardo nella riapertura di due scuole, comunque circoscritto a pochi giorni. Ci dispiace per il disagio temporaneo arrecato agli alunni e alle loro famiglie», dice, «ma l’amministrazione ha subito messo in campo un piano per limitare al minimo la permanenza in altri plessi, e soprattutto per garantire la continuità didattica». Poi l’elenco delle azioni messe in campo: «Al nostro arrivo abbiamo trovato una situazione disastrosa, con 3 milioni e 590mila euro di fondi Iscol@ fermi che abbiamo recuperato con una riprogrammazione d’emergenza. Stesso ragionamento sugli impianti sportivi della città con gli 800mila euro stanziati per mettere mano una volta per tutte agli enormi problemi strutturali degli impianti».

RIPRODUZIONE RISERVATA