Caos sanità, undici paesi senza fisiatra 

I pazienti del Sarcidano e della Barbagia di Seulo da quattro mesi sono rimasti senza fisiatra. A fine luglio la specialista incaricata dell'ospedale di Isili è andata in malattia e da qual momento tantissimi persone sono rimaste senza assistenza domiciliare. L’Ats in questo lungo arco di tempo non è riuscita a trovare un sostituto. Restano pertanto senza il servizio tanti paesi: Isili, Escalaplano, Nurallao, Nuragus, Villanova Tulo, Gergei, Escolca, Serri, Sadali, Esterzili, Seulo. A Nurri e Orroli è il poliambulatorio che garantisce le visite fisiatriche.

L’allarme

A lanciare, tra gli altri, l'allarme è Alessandro Addis, 47 anni, responsabile di “Casa Antonia” comunità integrata per anziani e disabili. «I nostri ricoverati – afferma - prima col lockdown poi con il focolaio che in questa struttura ha avuto 41 positivi su 45 ricoverati sono stati costretti ad una immobilità forzata che ha inciso significativamente sulla loro residua autosufficienza. Per la maggior parte sono allettati, necessitano di letti ospedalieri, materassi, sedie a rotelle, stampelle, calzature speciali che possono essere prescritti soltanto dal fisiatra della Asl. Perciò se manca l’unico medico incaricato per un bacino di utenza così esteso tutto si ferma a discapito dei pazienti, la situazione è gravissima». Ma a fare riferimento al fisiatra dell'ospedale di Isili sono anche i pazienti assistiti a casa dai familiari come Ada Tolu, 89 anni, di Sadali, a luglio 2020 una banale caduta in casa le aveva causato la frattura del femore, come racconta la figlia Serenella Serrau: «Mia madre prima della caduta era una persona sufficientemente autonoma, lucida. Dopo le dimissioni dall’ospedale il 20 luglio è tornata a casa e il 24 agosto è stato attivato il primo ciclo di fisioterapia con l’Adi che ha dato ottimi risultati: due settimane con sedute giornaliere, ridotte a due settimanali per il ciclo successivo così i risultati raggiunti con la riabilitazione sono stati persi, da settembre tutto il percorso riabilitativo conservativo si è fermato, adesso mia madre non è più lucida, non muove neppure le braccia. Ma ci sono anche le difficoltà della trafila burocratica estenuante e non adeguate ai tempi proficui alla cura. Nei paesi dell'interno anche le consulenze a domicilio sono un problema».

Stop alla riabilitazione

Paolino Bassu, 74 anni, anche lui residente a Sadali da tre anni ha una protesti all'anca. Una terapia domiciliare di di tre mesi gli aveva permesso di conservare e recuperare una discreta autonomia, ma il percorso riabilitativo si era interrotto bruscamente. A gennaio l’uomo era stato inserito in Adi per un problema di disidratazione. La consulenza fisiatrica a maggio aveva prescritto un mese di fisioterapia con circa sette sedute: prescrizione che è stata rinnovata dall'Adi per altri tre mesi ma la moglie Luisella Boi, 65 anni, che lo assiste si chiede: «A dicembre scadrà la prescrizione chi farà la consulenza fisiatrica? È tristissimo constatare che si risparmia sulla salute delle persone».