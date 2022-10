Caos pubblicità, giungla urbana 

«Chi fine ha fatto il bando per la gestione degli impianti pubblicitari?». A quasi due anni di distanza dall’approvazione del piano generale che regola le pubbliche affissioni in città, ancora nessun avviso sul sito del Comune e installazioni bloccate. L’ultimo atto ufficiale risale al 15 aprile 2021, con il via libera della Giunta Lutzu agli indirizzi per la gara attraverso cui individuare i concessionari degli spazi. Da allora il silenzio.

Il caos

«Un mostruoso ritardo», accusa il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna, che sull’argomento annuncia un’imminente interrogazione. «In sei anni non si è riusciti a portare a compimento l’iter burocratico - incalza - e intanto in città la giungla di cartelloni abusivi continua a fiorire». La questione non è nuova: la prima bozza del piano, ereditata dall’amministrazione Tendas, risale al 2017. Per arrivare alla stesura definitiva si è dovuto attendere fino a febbraio 2020; altri dieci mesi sono trascorsi prima dell’approvazione in Aula. In attesa di predisporre il nuovo bando, la Giunta Lutzu aveva stabilito di concedere un’ulteriore proroga alla Publicem, la ditta che da trent’anni gestisce gli impianti del Comune. «Recependo la volontà politica, espressa anche in commissione - va avanti - si era deciso, però, di vietare l’installazione di nuovi impianti». La polemica era esplosa nell’aprile 2021, con i famosi auguri pasquali offerti al Comune dalla Publicem e la cui autorizzazione era stata revocata dagli uffici di piazza Eleonora in autotutela. Nei mesi successivi tutte le richieste sono state respinte, ma questo non ha impedito la proliferazione di nuovi cartelli abusivi.

«Comune non in regola»

Tra i tanti che non rispettano i dettami del nuovo regolamento ci sarebbero, secondo l’esponente di opposizione, molti impianti di proprietà dell’amministrazione civica. «Questa città è terra di nessuno - sbotta il capogruppo di Oristano Più - si stabiliscono regole che non vengono applicate: è trascorso quasi un altro anno e dei bandi ancora nessuna traccia». Dal Comune arrivano rassicurazioni. «Gli uffici sono al lavoro - fa sapere il sindaco Massimiliano Sanna - si stanno rivedendo alcuni aspetti tecnici per evitare problemi dopo la pubblicazione della gara». Il ritardo, spiega, sarebbe legato, oltre che alla delimitazione del centro urbano, anche alla sovrapposizione dei bandi per l’assunzione del personale. Intanto ai Vigili urbani è stato affidato il compito di effettuare una nuova verifica degli impianti da dismettere.