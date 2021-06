Caos ospedali, sindaci in Procura 

L’emergenza sanitaria in Gallura diventa un caso politico e deflagra a livello regionale. Nelle ultime ore i sindaci e i consiglieri regionali del Nord Est sono venuti a conoscenza di nuove preoccupanti circostanze che confermano una pesantissima crisi del sistema ospedaliero gallurese. Gli specialisti dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia hanno segnalato alla Assl le conseguenze imminenti della drammatica inadeguatezza dell’organico degli anestesisti, il blocco operatorio dell’ospedale olbiese è prossimo alla paralisi completa.

Un nutrito gruppo di medici e infermieri, sempre del Giovanni Paolo II, ha consegnato all’assessore regionale di Forza Italia, Giuseppe Fasolino, una sorta di documento denuncia che indica i problemi del presidio. In Alta Gallura la tensione è salita alle stelle, oggi si riuniscono i sindaci del Distretto sanitario di Tempio. Il presidente dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, Fabio Albieri: «La chiusura del Pronto Soccorso del Paolo Dettori di Tempio, la situazione complessiva del nostro sistema sanitario, impongono una risposta urgente. Io penso che sia necessario investire della questione la Procura della Repubblica».

«Vite a rischio»

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, rappresenta 11 centri dell’Alta Gallura, dice: «Viene prospettata la chiusura del Pronto Soccorso di Tempio e siamo a conoscenza delle difficoltà del Giovanni Paolo II di Olbia. È una situazione ad altissimo rischio. Con il sindaco di Tempio, Gianni Addis e con gli altri colleghi, valuteremo tutte le iniziative per evitare tagli e chiusure che possano mettere a rischio la vita e la sicurezza dei galluresi. Per questa ragione ritengo necessario il coinvolgimento della magistratura. Devo, però, anche segnalare un altro dato. Nel 2019, questo territorio, senza distinzione di colore politico, contestò le scelte della giunta regionale guidata da Francesco Pigliaru. Dopo due anni di governo del centrodestra, la nostra condizione è nettamente peggiorata. Gli impegni assunti davanti al Prefetto di Sassari, nel gennaio del 2019, sono stati tutti disattesi. Attendo una presa di posizione da parte della classe politica di questo territorio, anche degli assessori regionali in carica e dei consiglieri regionali galluresi che sostengono la giunta presieduta da Christian Solinas». La riunione del Distretto sanitario di Tempio è prevista per questa mattina e non si escludono iniziative clamorose già per i prossimi giorni. Va detto che sino a questo momento la Assl di Olbia non ha adottato provvedimenti di chiusura totale o parziale di reparti, ma il piano tagli è stato annunciato informalmente.

Scontro in Giunta

La crisi gallurese è arrivata anche in Regione. Stando a indiscrezioni, la questione è stata al centro di uno scontro tra l’assessore regionale tempiese Andrea Biancareddu e il collega Mario Nieddu, titolare dell’Assessorato alla Sanità. Un altro assessore, Giuseppe Fasolino, avrebbe sostenuto apertamente Biancareddu che contestava le scelte sulla sanità. Il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Meloni, annuncia: «In settimana faremo il punto della situazione, il caso Gallura impone risposte rapide».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

È una situazione ad altissimo rischio. Valuteremo tutte le iniziative per evitare tagli e chiusure che possano mettere a rischio la vita e la sicurezza dei galluresi. Per questa ragione ritengo necessario il coinvolgimento della magistratura