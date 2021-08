Caos Motorizzazione, pressing sul Governo 

Anche la politica si mobilita per trovare una soluzione all caos che si è venuto a creare da più di un anno alla Motorizzazione civile di Cagliari, con gli utenti costretti a fare la fila dalla notte prima dopo che alcuni dipendenti sono andati in pensione senza essere sostituiti da personale aggiuntivo.

L’interrogazione

I deputati sardi del gruppo di Forza Italia alla Camera, Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis, hanno presentato un'interrogazione con carattere d’urgenza al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, nella quale chiedono risposte certe e, soprattutto, veloci: «La motorizzazione civile di Cagliari è nel caos per carenza di personale, servono i rinforzi», spiegano i deputati azzurri.

«La responsabilità non è certo di chi ogni giorno cerca di smaltire un carico di lavoro sproporzionato rispetto al personale in campo. Il risultato finale è che i cittadini sono costretti a lunghissime code, fin dalle prime ore del mattino, senza avere neppure la certezza di poter fruire del servizio. Occorre intervenire subito», sollecitano nell’interrogazione Cappellacci e Pittalis, «attraverso la mobilità procedura che si riterrà più celere per mandare letteralmente i rinforzi e ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio».

«File vergognose»

Anche Fratelli d’Italia torna a chiedere spiegazioni al ministro del governo Draghi. «Le vergognose immagini delle interminabili file davanti agli uffici della motorizzazione di Cagliari purtroppo non sono una novità ma basta fare una rapida ricerca e si scopre che più volte abbiamo denunciato al Governo Conte ma anche all'attuale ma le risposte non sono arrivate, se non insufficienti», tuona il deputato sardo Salvatore Deidda tramite un comunicato stampa: «Un concorso che ha fornito 1 o 2 dipendenti in media a motorizzazione, questa la risposta del Ministero in in question time in Commissione di Fdi, senza tener conto dei pensionamenti. Quindi siamo punto e a capo. Abbiamo proposto scorrere le graduatorie di altri concorsi, favorire la mobilità o la collaborazione con altri enti. Purtroppo il Governo Conte se ne è fregato e quello Draghi sta seguendo a ruota. Attendiamo risposte», conclude Deidda. Fratelli d’Italia aveva interrogato l’ex ministra delle Infrastrutture del governo Conte, Paola De Micheli, l’anno scorso, dopo che i carabinieri erano si erano recati alla Motorizzazione di Cagliari su richiesta di alcuni cittadini stremati dall’attesa.

La politica regionale

Ma la politica si mobilita anche a livello regionale. Il consigliere del gruppo dei Progressisti Antonio Piu ha depositato un'interrogazione alla Giunta Solinas: «La situazione è nota da tempo, ma l'inerzia della Regione sta rallentando ulteriormente la ripresa delle normali attività di un servizio essenziale per la mobilità delle persone e delle merci. Al contrario delle altre Regioni e Province a Statuto speciale, per le quali è stato già effettuato il trasferimento delle funzioni della motorizzazione civile attraverso lo strumento delle norme di attuazione, in Sardegna tali funzioni sono ancora in capo allo Stato». Piu intravede il rischio di chiusura della sede di Cagliari (e non solo) se non si riusciranno a garantire i servizi. Per il consigliere del M5S Michele Ciusa, «la Giunta si deve interfacciare con il governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che va avanti da qualche anno. Noi stiamo seguendo attentamente l'evolversi della questione e stiamo pensando di presentare un'interrogazione». In attesa di rinforzi di personale, la fila fuori dalla Motorizzazione aumenta di ora in ora.

