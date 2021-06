Caos metropolitana, la Regione accusa: «Grave voltafaccia» 

Il “no” del Consiglio comunale di Quartucciu al passaggio della metropolitana leggera nel proprio territorio non è piaciuto alla Regione: il passo indietro del Consiglio rischia di farle perdere i 110 milioni di euro reperiti per l’intervento. E così è arrivata la reazione, sotto forma di una pesante bacchettata.

L’assessore Todde

«Per l’ennesima volta ci troviamo a constatare la superficialità del Comune nei confronti degli impegni presi con l’amministrazione regionale per quanto riguarda il progetto della metropolitana leggera Arst – attacca Giorgio Todde, assessore regionale ai trasporti, che esprime rammarico per la scelta dell’Aula di via Giofra di bocciare il tracciato della metropolitana. «Rischiamo di perdere 110 milioni di euro di fondi strutturali», continua ricordando come negli ultimi 7 anni ci siano stati almeno 20 incontri tra Regione, Città metropolitana e i Comuni (Cagliari, Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato) interessati dal tragitto.

L’affondo

«Il Comune di Quartucciu oggi vuole cancellare il lavoro fatto adducendo motivazioni che risultano manifestamente infondate – incalza l’esponente della Giunta Solinas -. Quello della metropolitana è un intervento che ha l’obiettivo di collegare Cagliari con i comuni dell’hinterland, servendo un importantissimo bacino di utenza». Per la Regione, infatti, la direttrice Quartu Sant’Elena consentirebbe di ridurre sensibilmente il traffico in viale Marconi e abbatterebbe proporzionalmente le emissioni inquinanti in un’area così sensibile dal punto di vista ambientale. «L’attuale amministrazione quartuccese – prosegue l’assessore Todde -, insieme a tutti i Comuni interessati, aveva sottoscritto a maggio del 2018 la dichiarazione d’intenti con la quale è stato formalizzato in modo condiviso il tracciato della direttrice, seguita da varie richieste di modifica portate a soluzione con la collaborazione dell’Arst e ora sorprende la voglia cambiare le carte in tavola».

Accuse e veleni

Come sottolineato dalla minoranza in Comune, coi consiglieri Damiano Paolucci e Michela Vacca, anche Todde denuncia il fatto che la Giunta di Quartucciu non si è presentata all’incontro dello scorso 23 febbraio negli uffici dell’assessorato regionale ai trasporti, dove è stato presentato il rendering per una revisione del tracciato «che soddisfacesse anche le esigenze dei comuni limitrofi di Selargius e Quartu». Mentre, il 24 maggio, l’amministrazione guidata da Pisu «ha inopinatamente espresso la non accettazione dell’attraversamento della via Mameli, in precedenza fortemente voluta dallo stesso Consiglio e formalmente condivisa già nella dichiarazione di intenti sottoscritta nel 2018». Poi la conclusione, che è anche un appello: «Perdere l’occasione faticosamente costruita di realizzare una così importante infrastruttura di trasporto – dice Todde -, costituisce una precisa responsabilità che dal punto di vista politico dovrà essere adeguatamente spiegata alla collettività».

Le reazioni

Immediate le reazioni. Franco Paderi, consigliere di maggioranza ed ex assessore nella Giunta di Pietro Pisu, spiega come il “no” del Consiglio è legato esclusivamente al tracciato e «il compromesso raggiunto nell’ultima seduta è quello di non far perdere il finanziamento alla Regione e all’Arst, ma di studiare la miglior soluzione per il territorio». E interviene anche Andrea Piras, quartuccese e consigliere regionale della Lega: «La confusione creata dall’azione dal sindaco di Quartucciu rischia di vanificare un lavoro durato anni – sono le sue parole -. È comodo accusare, con ben noto atteggiamento pilatesco, gli altri di errori propri. L’amministrazione comunale piuttosto che battere i pugni ora, scalciando come un bambino capriccioso quando non ha più l’attenzione su di sé, avrebbe potuto presentarsi prima ai tavoli istituiti sulla questione e promuovere lì le sue istanze».

