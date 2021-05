Caos in Consiglio Urla dopo la seduta, poi si sfiora la rissa  

È finita nel peggiore dei modi. Urla, spintoni, insulti e minacce hanno chiuso una giornata di grandi tensioni in Consiglio regionale. Sullo sfondo, il provvedimento più divisivo della legislatura, il ddl sugli staff del presidente e degli assessori soprannominato «legge poltronificio» dall’opposizione. Ieri si è aggiunto l’ingrediente delle divisioni interne alla maggioranza: il coordinatore della Lega Eugenio Zoffili è arrivato a Cagliari per chiedere al presidente Solinas un vertice di maggioranza dopo gli “incidenti” del giorno prima con Udc e Psd’Az. Alla fine c’è stata solo una lunga riunione pomeridiana a Villa Devoto con una delegazione della Lega.

Finale a sorpresa

Alle 18.30 tutti in Aula, Solinas compreso, e Zoffili nelle tribune riservate al pubblico. Il Consiglio ha approvato gli articoli 5 e 6. Poi il caos: il presidente dell’assemblea Michele Pais ha elencato, uno per uno, le decine di emendamenti all’articolo 7 (quello che ridisegna la composizione degli staff) sui quali ha chiesto il parere al relatore di maggioranza Stefano Tunis (Sardegna 20Venti). Nel frattempo, le forze di minoranza occupavano l’Aula e urlavano «vergogna», «buffone». Poi è stato Tunis a ripetere tutte le proposte di modifica con relativo parere. Ancora grida e cori.

Pais ha chiesto il parere alla Giunta e ha aggiornato i lavori a stamattina alle 10. Ma non è finita qui. La bagarre si è trasferita nelle scale del palazzo. Le testimonianze raccontano di un assessore che ha dato uno spintone a un capogruppo e a una consigliera. Qualcuno, poi, non avrebbe apprezzato la presenza di Zoffili sugli spalti.

L’opposizione

La giornata era iniziata con una conferenza stampa dell’opposizione sul tema 107 e sull’immobilismo dell’attività di Consiglio e commissioni. Gianfranco Ganau (Pd) ha parlato di «stallo istituzionale che va avanti da settimane, mentre sono sempre più evidenti le contraddizioni interne alla maggioranza sul testo». Il capogruppo dem ha criticato la gestione dell’Aula targata Pais: «Sospende arbitrariamente le sedute, per rientrare in Aula ore dopo e aggiornare i lavori all’indomani». Per Francesco Agus (Progressisti) e Daniele Cocco (LeU) «Pais sta lavorando più come capogruppo del suo partito che come presidente». Massimo Zedda (Progressisti) ha ipotizzato che le vere cause dei contrasti interni alla maggioranza vadano oltre la 107: «In arrivo c’è la riforma delle partecipate che introdurrà nuovamente i consigli d’amministrazione, una riforma che “vale” circa trecento nomine».

I vertici

Nel frattempo, in altre stanze del Palazzo, si teneva una riunione interna della Lega. «In questo momento le priorità per la Sardegna sono altre, pensiamo solo all’avvio della stagione turistica, la Lega ha bisogno di chiarimenti sul ddl 107 perché sono emersi dei punti di attenzione», ha spiegato dopo Zoffili. Quanto alle tensioni del giorno prima con centristi e sardisti, «noi non ammetteremo più attacchi dall’Udc e dalle altre forze alleate, siamo in Consiglio regionale per lavorare, non per essere insultati».

Concetti ribaditi poi a Solinas, col quale la Lega ha concordato una serie di emendamenti al provvedimento sugli staff relativi alle progressioni per i dipendenti regionali, al passaggio del Corpo forestale sotto la presidenza della Regione, e all’assegnazione di un addetto stampa per ogni assessore. Mentre il Carroccio faceva sintesi prima dell’incontro con il governatore, un altro vertice con gli altri consiglieri di maggioranza si teneva nell’Aula della terza commissione.

«Un miraggio»

Alle 16 i lavori sono ripresi sotto la guida del vicepresidente del Consiglio Giovanni Antonio Satta (Pais era a Villa Devoto). Intorno alle 19 Solinas si è presentato in Aula. Durissima la consigliera del M5S Desirè Manca: «La sua presenza è un miraggio. Glielo dico in faccia: ha avuto il coraggio di tenerci in ostaggio qui per 47 giorni per accontentare i suoi appetiti. Nulla che riguardi i vaccini, i ritardi nei ristori o proposte per la crisi che vive il popolo sardo».

Le tensioni in maggioranza derivano anche dalla riforma delle partecipate, che aprirà la strada a trecento nomine