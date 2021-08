Caos cure domiciliari, dietrofront di Nieddu: «Niente imposizioni» 

L’assessorato regionale della Sanità corregge il tiro e cerca di far rientrare sul nascere le polemiche sulle terapie domiciliari anti Covid inviate nei giorni scorsi ai medici di medicina generale della Sardegna ma non validate né dal Ministero, né dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

Nella casella di posta certificata dei medici di famiglia dell’Isola è infatti arrivata ieri mattina una seconda mail firmata dal responsabile della Cor.sa, la Centrale operativa per il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nel piano regionale dell’emergenza Covid-19, su richiesta dell'Assessore e del Direttore Generale dell'Assessorato della Sanità.

La nota

«In relazione alle richieste e ai riscontri pervenuti in seguito all'invio da parte nostra dei protocolli del Comitato cura domiciliare Covid 19 – si legge nella missiva ricevuta dagli specialisti – si precisa che l'invio della relazione, contenente i protocolli adottati in varie regioni italiane, è avvenuta per puro scopo divulgativo e non certamente impositivo».

I protocolli al centro del caso sono stati fin da subito contestati dai camici banchi, non solo per il fatto che non ci fosse alcun avvallo da parte delle autorità nazionali preposte, ma anche perché i farmaci suggeriti dalla direzione regionale erano in parte a carico del paziente e persino contrastanti i disciplinari diffusi dall’agenzia per il farmaco.

Libertà di scelta

L’assessorato ha perciò garantito ai professionisti della Sardegna massima autonomia: «Come è noto, ogni medico, valutata la situazione del paziente decide quale profilo terapeutico adottare e quali farmaci prescrivere, in scienza e coscienza. Si coglie l'occasione per invitare i medici di Medicina generale a voler incrementare ulteriormente l'assistenza a domicilio al fine di proseguire nella virtuosa strada della presa in carico extra ospedaliera dei pazienti Covid».

Camici bianchi

I chiarimenti diffusi dalla Regione non hanno però calmato le acque. Anzi, hanno convinto il sindacato dei medici Fimmg ha sollevare ufficialmente il caso. I timori della categoria, elencati dal presidente regionale Umberto Nevisco, si concentrano sulla credibilità di un’attività terapeutica che non può essere messa in discussione. «Proporre ufficialmente, anche solo scopo informativo, protocolli terapeutici alternativi, peraltro neppure approvati, rischia di far scricchiolare l‘affidabilità del sistema di assistenza domiciliare». Il sindacato «deplora il tentativo di sedicenti organizzazioni di strutturare linee guida di cura domiciliare precoce della patologia covid-19 non condivise e per taluni aspetti ritenute controindicate dall’Aifa. Deplora inoltre che questo tentativo abbia trovato sponda presso la Direzione generale dell’assessorato della Sanità attraverso il maldestro tentativo di coinvolgere i medici di medicina generale che invece prontamente e responsabilmente hanno reagito opponendosi».

Nevisco ribadisce, «non affermare con chiarezza che le indicazioni per la terapia domiciliare del Covid-19 sono quelle scientificamente riconosciute e istituzionalmente approvate, ma avvallare passivamente e promuovere attivamente quelle seducenti di sedicenti organizzazioni crea nei cittadini diffidenza istituzionale e nei medici disorientamento professionale».

