Caos all’hub, si corre ai ripari 

Quanto accaduto ieri al centro vaccinale di Sa Rodìa è inaudito

La quiete dopo la tempesta di ieri. A 24 ore dal caos e dalla ressa, ieri mattina il centro vaccinale di Oristano è tornato alla normalità. Nessuna fila, il cantiere della circonvallazione è stato arretrato e la reception esterna è stata dotata di un impianto di amplificazione. Collegamento internet nuovamente in funzione e bene anche per il nuovo sistema di registrazione dei vaccini ora transitato alle Poste. Su questa vicenda Poste italiane precisa che i disagi verificatisi ieri «non sono assolutamente attribuibili a nessun tipo di problema della piattaforma di Poste Italiane». Concause, insieme alla recinzione del cantiere dei lavori che hanno determinato i disagi a centinaia di utenti come ha precisato la Assl di Oristano. La direzione sanitaria ha infatti chiesto scusa annunciando le opportune modifiche.

Giovedì nero

La giornata di giovedì scorso è stata campale e si è rischiato seriamente che degenerasse, tanto che nella tarda serata si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. «Quando la situazione si stava facendo pesante - ricorda uno dei volontari della Lavos - sono arrivati immediatamente carabinieri, poliziotti e agenti della finanza; era un vero e proprio caos». L’affollamento ai cancelli del centro vaccinale ha creato un pericoloso assembramento e il traffico nella zona ha fatto ritardare anche le vaccinazioni nel drive-in. «Si parla di tutela delle persone fragili», scrive sul suo post Gianna Denti. «Mia madre 92 anni è rimasta ore in fila sotto il sole e quando si intravvedeva il traguardo alle 14 è stato chiuso il cancello, per riaprire alle 16. Anziani senza pasto, medicine e senza poter andare in bagno».

Le proteste

«Quanto accaduto ieri al centro vaccinale di Sa Rodia è inaudito – sbotta Andrea Sanna segretario generale della Cgil di Oristano – le persone soprattutto gli anziani fragili non possono essere trattati come bestie. Nessuno ha poi pensato di installare anche dei bagni chimici. L’organizzazione ha lasciato a desiderare come la scelta pessima del Comune di aprire il cantiere a ridosso dell’entrata del palazzetto». Nuovamente sotto accusa anche l’accentramento ad Oristano delle vaccinazioni. «Lo abbiamo sollecitato e lo ribadiamo alla Assl e all’Ats che le persone anche fragili vanno vaccinate il più vicino possibile a casa loro – osserva Marco Pisanu segretario territoriale della Cisl-Fp - chiediamo che si attivino i punti vaccinali ad Ales, Terralba e Laconi». Anche il sindacato dei medici ospedalieri del Cimo è sulla stessa linea. «Da cinque mesi si sta vaccinando e i problemi sono sempre gli stessi – osserva Giampiero Sulis – la buona volontà di medici, infermieri e volontari si scontra con la disorganizzazione del sistema. Caos nei calendari e pazienti che vengono mandati via senza vaccino». Battaglia portata avanti da tempo anche dall’Ordine dei medici: «Occorre decentrare - ricorda il presidente Antonio Sulis - e favorire il lavoro dei medici di famiglia, disponibili a recarsi nei paesi».

