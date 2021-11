Caos a bordo, l’aereo torna indietro 

Qualche decina di minuti di ritardo, fisiologico, e verso le 18,30 l’aereo per Bergamo è pronto per il decollo. Ma a bordo qualcuno inizia a urlare, gli animi si surriscaldano e il pilota fa marcia indietro, interrompendo la fase di rullaggio per rientrare alla base, verso l’aerostazione di Elmas. Gli assistenti di volo della compagna Ryanair faticano a riportare la calma e quando l’aereo si ferma devono intervenire gli agenti della Polaria. Un 45enne, residente in Lombardia, finisce la sua folle serata prima negli uffici della Polizia, poi direttamente nel reparto di Psichiatria, accompagnato dal 118. Non una novità: cinque giorni prima lo stesso uomo, arrivato su un volo da Bergamo, aveva preso a calci la porta della cabina di pilotaggio poco prima dell’atterraggio, finendo in ospedale per un tso.

Decollo interrotto

La vicenda, in quello che sembrava un normale mercoledì sera piovoso, si svolge davanti allo sguardo stupito di decine e decine di altri passeggeri. Quando tutto sembra pronto per il decollo – con partenza per Bergamo – c’è chi chiede alle hostess di cambiare posto, infastidito per la presenza di un uomo dall’odore non particolarmente gradevole. Il cambio avviene, ma altri si lamentano. A questo punto il 45enne inizia a urlare, diventa incontrollabile. Si slaccia le cinture durante la fase del rullaggio, si alza e minaccia chiunque gli si presenti davanti. Il comandante, capendo che la situazione non sarebbe tornata alla normalità, decide di non decollare. L’aereo rientra verso il piazzale.

Polizia a bordo

Sono gli agenti della Polaria i primi a salire per occuparsi della situazione. L’uomo non è in sé. Serve l’intervento del personale medico del 118 per un tso. Sono momenti concitati. Anche perché quando i poliziotti identificano il 45enne, salta subito fuori il precedente di cinque giorni prima. Sempre lui, sul volo proveniente da Bergamo, all’arrivo a Cagliari durante l'atterraggio si è sfogato contro la porta della cabina del pilota prendendola a calci. Per qualche istante si è temuto si potesse trattare di un attentato terroristico, prima di capire che era l’azione di una persona in stato confusionale e bisognosa d’aiuto. Anche ieri la conclusione di quanto successo a bordo dell’aereo è un tso, con trasferimento nel reparto di Psichiatria del Santissima Trinità. Il volo per Bergamo è poi partito alle 20.