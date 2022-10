Canzi promuove il Cagliari 

La Sardegna sempre nel cuore per Max Canzi, anche ora che allena lontano dall’Isola. Dal 5 ottobre è al Pontedera, dopo sette anni fra Cagliari e Olbia e un mese alla Turris. A “Il Cagliari in diretta”, su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it, dialogando coi conduttori Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu ribadisce l’affetto (da milanese) per la Sardegna: «Sono andato via perché era il momento di allontanarmi dalla mia zona di comfort. A Cagliari cinque anni, a Olbia due: mi sentivo a casa». Sulla squadra di Liverani, l’ex tecnico della Primavera dà possibilità di rilancio. «Rosa di altissimo livello, costruita per arrivare in cima. La Serie B ha tante corazzate, è lunghissima e dura: la continuità porterà i suoi frutti. Bisogna tenere botta nei momenti difficili, li avranno tutti. Non essere ora in vetta non è il massimo, ma la storia ci dice che è complicato partire bene e arrivare primi». Su Cagliari-Brescia di domani: «Il ritorno di Cellino fa notizia, ma ci sono altri 90 punti. Credo si possa lavorare con la serenità giusta».

Grandi esperienze

Canzi ha guidato il Cagliari Primavera dal 2015 al 2020, poi vice di Zenga in prima squadra. «Giulini ha sempre creduto in me, mi ha fatto lavorare a certi livelli e dato la Primavera dopo anni da secondo. A lui dovrò sempre grande riconoscenza, ci sentiamo spesso. Chi lo conosce sa quanto tiene al Cagliari: ha messo impegno e soldi, purtroppo il calcio non è una scienza esatta». Dopo i rossoblù l’Olbia, dove ha ottenuto grandi risultati: «Esperienza meravigliosa. Due stagioni intense: la prima abbiamo sfiorato i playoff, la scorsa li abbiamo raggiunti uscendo al secondo turno senza perdere e facendo la storia. Città bellissima e club di livello, guidato in maniera egregia dal presidente e con un ottimo ds».

Inizio shock

Per Canzi a fine agosto esonero alla Turris senza nemmeno gare ufficiali. «Abbastanza inaspettato, per fortuna non era partito il campionato e ho potuto accettare il Pontedera. Nessuna avvisaglia e rapporti ottimi: per due amichevoli negative il presidente si è spaventato e ha deciso così. Ci sono rimasto male sotto l’aspetto umano, da quello tecnico può starci. Al Pontedera mi ha chiamato il ds Moreno Zocchi, che conosco da anni». Esordio vincente: 2-3 ad Alessandria, nel Girone B di Serie C (con Olbia e Torres).