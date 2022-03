Canzi: l’Olbia tornerà al successo 

Sperando che dietro la classifica non si accorci troppo, con l’Olbia che ha appena 5 punti di vantaggio sui playout. Il pareggio di domenica è il terzo consecutivo, che non sarebbe un brutto filotto se non fosse che Pisano e compagni non vincono dal 23 gennaio, e che nelle ultime 8 partite hanno racimolato 4 punti con avversari abbordabili. La ragione risiede sostanzialmente nella difficoltà dell’Olbia ad andare a bersaglio, come ammesso più volte da Canzi. «La fase offensiva, e non intendo solo il lavoro degli attaccanti, non sta funzionando», ha ribadito domenica il tecnico dei bianchi, che nell’ultimo mese hanno segnato solo 6 reti tra Ragatzu (4) e Udoh (2). Giocatori sui quali, numeri alla mano, pesa tutto il potenziale realizzativo dei bianchi: il quartese (10 gol) e l’ex Juve (8) hanno fatto in due più della metà delle reti (32 totali) dell’Olbia.

Una impresa ancora matematicamente possibile, con 32 punti in classifica, la zona promozione a 5 lunghezze di distanza a 9 giornate dal termine del campionato e 6 scontri diretti con (nell’ordine) Carrarese, Siena, Teramo, Pontedera, Vis Pesaro e Fermana a venire. Ma, prima, ci sarebbero da superare col minor danno possibile le partite con la primatista Modena e col Pescara quinta forza del girone B, in programma rispettivamente domenica prossima in trasferta e il 12 marzo al “Nespoli”.

A parole, l’Olbia non molla di un centimetro. «Siamo sempre stati dentro le partite, quindi resto fiducioso che sapremo sbloccarci e, magari, andare a fare risultato anche dove non tutti se lo aspettano», ha detto Max Canzi dopo lo 0-0 col Montevarchi. «Continuando a giocare come abbiamo sempre fatto», ha sottolineato poi l’allenatore dei bianchi domenica, «torneremo a vincere: i nostri obiettivi sono sempre gli stessi». Stando alle dichiarazioni di inizio stagione, migliorare il record di punti dell’anno scorso, quando i galluresi chiusero a quota 47, e conquistare il traguardo storico dei playoff di Serie C.

A parole, l’Olbia non molla di un centimetro. «Siamo sempre stati dentro le partite, quindi resto fiducioso che sapremo sbloccarci e, magari, andare a fare risultato anche dove non tutti se lo aspettano», ha detto Max Canzi dopo lo 0-0 col Montevarchi. «Continuando a giocare come abbiamo sempre fatto», ha sottolineato poi l’allenatore dei bianchi domenica, «torneremo a vincere: i nostri obiettivi sono sempre gli stessi». Stando alle dichiarazioni di inizio stagione, migliorare il record di punti dell’anno scorso, quando i galluresi chiusero a quota 47, e conquistare il traguardo storico dei playoff di Serie C.

Una impresa ancora matematicamente possibile, con 32 punti in classifica, la zona promozione a 5 lunghezze di distanza a 9 giornate dal termine del campionato e 6 scontri diretti con (nell’ordine) Carrarese, Siena, Teramo, Pontedera, Vis Pesaro e Fermana a venire. Ma, prima, ci sarebbero da superare col minor danno possibile le partite con la primatista Modena e col Pescara quinta forza del girone B, in programma rispettivamente domenica prossima in trasferta e il 12 marzo al “Nespoli”.

Alle spalle

Sperando che dietro la classifica non si accorci troppo, con l’Olbia che ha appena 5 punti di vantaggio sui playout. Il pareggio di domenica è il terzo consecutivo, che non sarebbe un brutto filotto se non fosse che Pisano e compagni non vincono dal 23 gennaio, e che nelle ultime 8 partite hanno racimolato 4 punti con avversari abbordabili. La ragione risiede sostanzialmente nella difficoltà dell’Olbia ad andare a bersaglio, come ammesso più volte da Canzi. «La fase offensiva, e non intendo solo il lavoro degli attaccanti, non sta funzionando», ha ribadito domenica il tecnico dei bianchi, che nell’ultimo mese hanno segnato solo 6 reti tra Ragatzu (4) e Udoh (2). Giocatori sui quali, numeri alla mano, pesa tutto il potenziale realizzativo dei bianchi: il quartese (10 gol) e l’ex Juve (8) hanno fatto in due più della metà delle reti (32 totali) dell’Olbia.

La coperta corta

«Abbiamo risolto il problema di subire troppi gol, ma adesso facciamo fatica a segnare i nostri», ha anche aggiunto Canzi. La gara di sacrificio richiesta in fase difensiva pure a chi dovrebbe far gol, centrocampisti compresi (vedi Biancu e Lella), può pesare, in termini di lucidità e precisione, negli ultimi metri al di là del cambio del sistema di gioco: l’Olbia non è nuova a mutare tatticamente pelle in corso d’opera, com’è accaduto anche domenica. E allora Canzi suggerisce: «Dobbiamo diventare più bravi nel concretizzare le palle gol e crearne di più». Ma il Modena, intanto, fa paura.

© Riproduzione riservata