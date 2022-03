Canzi assolve l’Olbia 

Contro il Pescara l’Olbia passa da “ammazzagrandi” a “beffata nel finale” in un amen. Il vantaggio siglato da La Rosa al 23’ . Finché, da subentrati, Ferrari e Frascatore non ribaltano la sfida del “Nespoli”. Negando alla squadra di Canzi la seconda vittoria di fila dopo l’exploit sul campo della capolista Modena e stoppando la rincorsa playoff.

La situazione

A ben vedere l’Olbia deve adesso guardarsi le spalle, con i playout che incombono a 2 punti. Così il ko di sabato, 14ª in campionato, fa più male. «Avevamo due appuntamenti proibitivi, a Modena è andata bene, col Pescara dovevamo fare di più, ma ci sono 7 gare da giocare: possiamo ancora farcela», replica però il tecnico dei galluresi, che torneranno a giocare domani in trasferta con la Carrarese. «Non eravamo fenomeni dopo la vittoria a Modena, non siamo diventati scarsi adesso», assicura. Ma intanto l’Olbia, a -3 dai marmiferi che hanno perso in casa solo con Pescara e Modena, ha regalato 3 punti che, alla fine, potrebbero fare la differenza.

L’assoluzione

«Quando a 5’ dalla fine stai vincendo 1-0 e perdi 1-2 è una vittoria buttata, però abbiamo preso 2 gol bellissimi: merito di chi ha segnato», sottolinea l’allenatore. L’Olbia ci ha comunque messo del suo, con qualche palleggio azzardato in zone nevralgiche. «Dovevamo chiuderla quando ne abbiamo avuto l’opportunità, non siamo stati bravi a portare a casa la vittoria ma posso dire che non abbiamo sbagliato né la prestazione, né l’atteggiamento. I nostri errori li abbiamo fatti, ma non me la sento di condannare la squadra».