Cantone, il pm: riesumazione 

NAPOLI. A distanza di quasi 5 anni dalla morte sarà riesumato e sottoposto ad accertamenti il corpo di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano di Napoli morta suicida il 13 settembre 2016 dopo essere stata vittima di "revenge porn". Un gesto estremo maturato dopo la diffusione di alcuni suoi video privati su alcune chat e sul web. La riesumazione è stata decisa per eseguire esami che non furono ritenuti necessari per le indagini all'epoca dei fatti.

Accelerata

Il pm Giovanni Corona ha impresso un'accelerata all'indagine per omicidio volontario contro ignoti aperta nei mesi scorsi sulla scorta degli elementi consegnati dall'Emme-Team, il pool di avvocati e consulenti a cui Teresa Giglio, madre di Tiziana, che non si è mai rassegnata all'ipotesi del suicidio, si è affidata oltre un anno fa per scoprire la verità sulla morte della figlia. Teresa non ha mai creduto al suicidio di Tiziana, trovata senza vita con una pashmina legata al collo, e non si è data per vinta quando l'inchiesta per istigazione al suicidio della Procura si concluse con l'archiviazione.

Nuovi indizi

Grazie agli elementi raccolti dai consulenti di Emme-Team, di cui fa parte anche Salvatore Pettirossi, attuale legale della Giglio, le indagini hanno avuto nuovi elementi a disposizione. Nell'estate 2020 la Procura ha aperto un fascicolo per frode processuale, ipotizzando una manomissione dell'Ipad e dell'Iphone di Tiziana, avvenuta mentre gli apparecchi erano custoditi dalla polizia giudiziaria: almeno 19 le anomalie segnalate che avrebbero ridotto l'iphone e l'Ipad a una tabula rasa.

Fascicolo riaperto

A gennaio, il sostituto Corona ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario. Indizi raccolti dopo il dissequestro della pashmina di Tiziana. Ulteriori analisi hanno consentito di isolare sul foulard due Dna maschili: una novita' assoluta. Altro elemento emerso dalle indagini riguarda l'iphone di Tiziana, che fu trovato a poca distanza dal corpo esanime della ragazza. I consulenti della Giglio hanno infatti scoperto che l'apparecchio è stato acceso, sbloccato e utilizzato per navigare sul web, per un'ora, dopo il sequestro seguito al ritrovamento del cadavere.

RIPRODUZIONE RISERVATA