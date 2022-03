«Cantina di Pula, fu bancarotta»  

Prima l’inchiesta su una presunta frode in commercio che aveva portato al sequestro di migliaia di bottiglie pregiate, alcune delle quali anche premiate dal Gambero Rosso; poi l’avvio di un’inesorabile situazione di difficoltà e il declino economico per l’azienda “Feudi della medusa società agricola srl”, conclusosi col fallimento della cantina di Pula, decretato dal Tribunale di Cagliari nel 2013. Francesco Siclari, settantotto anni, ex consigliere delegato e amministratore unico di fatto dell’azienda agricola, era poi stato assolto dall’accusa di aver frodato i consumatori, indicando nelle etichette uve diverse da quelle imbottigliate, ma ora dovrà affrontare un nuovo processo per bancarotta fraudolenta, patrimoniale, documentale e semplice.

Il rinvio a giudizio

Il giudice per le udienze preliminari Giuseppe Contini ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata al termine dell'inchiesta dal pubblico ministero Andrea Massidda, fissando per il 26 maggio l’avvio del dibattimento davanti al collegio della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari. Nonostante il fallimento di nove anni fa, è necessario chiarirlo, il marchio e l’azienda “Feudi della Medusa” erano sopravvissuti, acquisiti al termine della cessione a seguito di procedura competitiva dalla “F.R. Agro srl”.

L’inchiesta

A processo andrà dunque l’ideatore della cantina capace, nei primi anni del Duemila, di sfornare ad ogni vendemmia 230 mila bottiglie vino pluripremiate, mietendo successi in diversi concorsi nazionali e internazionali. Oltre alle difficoltà economiche, a tagliare le gambe all’azienda arrivò l’indagine per la frode in commercio e il sequestro delle bottiglie, conclusasi con l’assoluzione piena al termine del processo. Ma nel 2011 gli investigatori della Guardia di Finanza si ripresentarono per acquisire i libri contabili e computer e, poco tempo dopo, col fallimento è arrivata l’accusa di bancarotta. Francesco Siclari - secondo l’accusa - avrebbe tra le varie imputazioni anche «dissipato i beni parte del patrimonio sociale ristrutturando la “Villa padronale” di sua proprietà» e «fatturando alla società» lavori per 629 mila euro; tenuto «libri e scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari»; «contabilizzato al 31 dicembre 2012 crediti per complessivi 757.896 euro privi di valido titolo o giustificazione»; «emesso anomale fatture attive nel 2012». Non solo, avrebbe anche aggravato il dissesto non chiedendo il fallimento sebbene - per la Procura - lo stato di insolvenza fosse presente dal 2011. La difesa è affidata ai legali Leonardo Filippi e Andrea Chelo.