Cantieri sulla 131, traffico nel caos 

La complanare battezzata dall’Anas con la sigla R4 nel tratto della 131 interessato non accontenta le migliaia di automobilisti che la percorrono ogni giorno. Curve e saliscendi all'altezza di Nuraminis rallentano il transito. E l’altro ieri ci si è messo anche un grave incidente che ha mandato in tilt il traffico. Sullo sfondo, va detto, l’indisciplina degli automobilisti che infrangono il limite di 50 chilometri orari e il divieto di sorpasso imposti sulla complanare.

Il cavalcavia

Anche la chiusura del cavalcavia al chilometro 23,700, che segna l’inizio della complanare R4 direzione nord, che rappresentava fino a martedì l’opportunità per l’inversione di marcia delle auto, crea malumori. «Molti dei nostri clienti che utilizzavano qual cavalcavia per l’inversione di marcia e tornare verso sud, a Monastir o Ussana per esempio, lamentano la chiusura», spiega Stefano Musio, titolare dell’area di servizio Beyfin, al chilometro 22 della Carlo Felice. I clienti del distributore, e non solo, per invertire il senso di marcia devono raggiungere il cavalcavia Nuraminis-Serramanna, al chilometro 27,400.

La protesta

«La mia attività subirà di certo dei danni», continua Musio, che rileva l’importanza «del servizio pubblico offerto, distributore carburanti e area ristoro». Lo stop al transito sul cavalcavia per l’inversione di marcia è stata disposta per ragioni sicurezza. I motivi in una nota dell’Anas Sardegna: «La chiusura del cavalcavia per l'inversione di marcia al km 23,700 è stata disposta per motivi di sicurezza, nell'ambito degli interventi di ammodernamento del tratto di statale 131 tra Nuraminis e Serrenti. Il provvedimento si è reso necessario al fine di evitare pericolose interferenze tra le due correnti di traffico che procedono in senso opposto provenienti dalla 131».