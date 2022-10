Cantieri stradali, stop all’anarchia 

Da un lato quindi ci sarà la polizia locale che vigilerà sulla sicurezza dei cantieri, dall’altro gli uffici comunali preposti dai quali spiegano: «Le verifiche saranno puntuali. All’atto della richiesta di intervento le imprese presentano una polizia di garanzia. Una volta conclusi i lavori se il ripristino, a seguito della nostra verifica non risulta corretto, si riscuote la polizza». Che in parole povere significa che devono rifare tutto a loro spese. Come successo nei giorni scorsi in via Salieri dove, a seguito dei sopralluoghi dei tecnici, si era evidenziato che l’attraversamento pedonale rialzato realizzato dalla ditta che si sta occupando dei nuovi asfalti, era più alto rispetto alle norme di legge. Da lì lo smontaggio e il successivo rimontaggio secondo le norme, a costo zero per l’amministrazione.

D’ora in poi i controlli saranno rigorosi per evitare che continui a regnare l’anarchia. Siano i cantieri della fibra, di Abbanoa, Enel o più spesso privati, non sarà più tollerato lasciare strade sventrate come successo fino a poco tempo fa. Basta andare a vedere in via Bonaria e in via Parrocchia: solchi profondi tagliano le strade dove più di un anno fa erano stati portati avanti i lavori della fibra. O via Turati dove resta un solco profondo ricordo di cantieri aperti dopo che la strada era stata appena asfaltata. Senza dimenticare via Nenni dove il taglio si spingeva fino a viale Colombo e poi oltre in via Bonaria, anche qui sempre fibra, con ripristini portati avanti dopo mesi e mesi.

La moda è in voga da anni: rompere e non riparare oppure riparare in modo inadeguato lasciando buche e avvallamenti. Ora però scatta la tollezanza zero. Le ditte esterne che effettuano lavori nelle strade cittadine, dovranno effettuare i ripristini a regola d’arte. In caso contrario dovranno rifare tutto sempre a loro spese.

Più controlli

Tecnici in strada

I cittadini

«Un tempo» racconta il presidente del comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu Mario Sotgiu, «c’era un addetto che controllava che chi faceva i lavori li facesse come si dovevano fare. Poi queste buone abitudini sono scomparse e ha iniziato a regnare l’anarchia, ognuno viene, buca e fa quello che vuole. Una settimana fa abbiamo dovuto sollecitare per un grandissimo taglio coperto con il cemento in via Danimarca e per fortuna dietro nostra segnalazione sono interventi subito. Ci auguriamo che davvero adesso le cose cambino e che i controlli siano rigorosi».

Stessa cosa anche in via Marconi, dove l’Anas di recente aveva aperto dei cantieri a bordo strada a pochi passi dall’ipermercato Carrefour. Gli scavi erano stati coperti con il cemento e adesso si è formata una buca pericolosissima. «Le aziende dovrebbero avere al loro interno chi vigili sugli interventi e i ripristini» dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu «ma purtroppo questo molto spesso non avviene e ci troviamo davanti a cantieri non chiusi come dovrebbero».

I vigili

A confermarlo è anche il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni che spiega: «Non abbiamo il compito di vigilare sui ripristini. Ogni impresa ha un piano esecutivo di sicurezza per cui è previsto un direttore dei lavori che deve vigilare sulla corretta esecuzione. Noi possiamo intervenire quando ad esempio non mettono in sicurezza il cantiere».

