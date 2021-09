Cantieri lumaca, stop alle proroghe 

La buona notizia è che, «salvo cause di forza maggiore, non concederemo più proroghe all’impresa», dice l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu. Quella meno buona è che i lavori per il nuovo senso unico in viale Marconi, che vanno avanti da otto mesi e che dovrebbero concludersi il 4 ottobre, verosimilmente andranno avanti ancora. Basta avventurarsi una mattina tra restringimenti, salti di corsia, deviazioni, blocchi per capire che a meno di un mese dal termine annunciato, l’impresa è in ritardo. «Se i lavori non termineranno entro la data prevista, chi effettua i lavori pagherà le penali come da contratto», aggiunge Mereu. Eppure, nonostante questo, lo scorso agosto, quando la città era più scarica dal traffico e quando l’impatto del cantiere avrebbe avuto meno ripercussioni sulla viabilità, gli operai erano in ferie per due settimane. Stessa situazione è accaduta in viale Sant’Avendrace, dove da più di quattro mesi è aperto l’altro cantiere delle polemiche: lì il Comune sta riqualificando interamente tutta la strada, prevedendo, tra le altre cose, anche in questo caso un senso unico. Tra disagi e proteste dei commercianti, che lamentano perdita di fatturato, e degli automobilisti, costretti a sopportare code e file ogni giorno, l’impresa ha chiuso per ferie dieci giorni a cavallo di Ferragosto. «L’amministrazione detta i tempi di esecuzione di inizio e fine dei lavori», spiega ancora l’assessore Mereu, «ma nulla può dire o fare se l’impresa sceglie di fermare il cantiere per due settimane per ferie. Naturalmente, scattano le penali se per qualunque ragione non vengono rispettati i tempi di consegna lavori come da contratto».

Viale Sant’Avendrace

Tra nuova metropolitana, lavori in via Roma (a breve), viale Marconi, viale Sant’Avendrace e via Po, Cagliari è un grande cantiere. Il Comune tenta di riqualificare zone importanti della città, i rendering raccontano come sarà la città del futuro, ma fino a quel momento restano i disagi. E, come in viale Sant’Avendrace, anche le polemiche. Qui, infatti, anche se non c’è un ritardo in senso stretto, i lavori vanno a rilento. «È emersa la necessità di una variante rispetto ad alcune situazioni che si sono manifestate in fase di esecuzione», spiega l’assessore. Il Comune sta rivedendo le quote del progetto per definire meglio la gestione (quindi le pendenze) delle acque piovane ed evitare a negozi e abitazioni allagamenti in futuro. A questo problema, si aggiunge il fatto che «quando sono cominciati i lavori, abbiamo visto che le condotte dell’acqua erano marcescenti. Abbanoa ha rifatto le nuove condotte e questo ha comportato un allungamento dei tempi. Detto questo», precisa Mereu, «a Sant'Avendrace non esiste un problema di ritardo dei lavori».

Viale Marconi

In viale Marconi da quasi nove mesi c’è un cantiere, sempre lo stesso, che come in un videogioco di urbanistica si sposta avanti e indietro. Doveva essere chiuso il primo febbraio scorso, poi sono intervenuti reperti archeologici (e la Soprintendenza), condizioni climatiche proibitive (le piogge cadute per diversi giorni lo scorso inverno), problemi qua e la e alla fine il comune ha concesso proroghe per 245 giorni. «Bisogna considerare che viale Marconi, per il carico di auto che sopporta ogni giorno, non è una strada che in nessun caso poteva essere chiusa, quindi i lavori dovevano essere fatti in queste condizioni», spiega l’assessore. «I disagi, oggi, sono legati al fatto che c’è il cantiere, ma al termine dei lavori, la viabilità migliorerà, soprattutto per i mezzi pubblici che viaggeranno su corsie riservate. Inoltre», conclude Mereu, «gli uffici hanno già individuato le soluzioni per migliorare la sicurezza e per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali che hanno sede in viale Marconi e via Mercalli».

RIPRODUZIONE RISERVATA