Cantieri, l’estate è alle porte 

L’estate incombe, ci sono opere da finire e opere da completare: la parola chiave è sicurezza. Il ventaglio di lavori è ampio, benché la semplice manutenzione in questo periodo sia prigioniera di un bilancio di previsione che ancora non c’è. Nei mesi scorsi il Comune ha fatto un’infornata di mini opere, alcune delle quali debbono ancora concludersi e con l’approssimarsi della stagione delle vacanze diventa essenziale rimuovere transenne e ponteggi.

La mappa

In via Deledda l’impresa ha realizzato la nuova pista ciclabile. Un intervento a beneficio della sicurezza su una delle arterie più trafficate della cittadina. Nei giorni scorsi Enel, dopo una serie di sollecitazioni, ha rimosso i punti luce che ingombravano la pista fresca di costruzione. Ora sono attesi gli interventi decisivi per poter concludere un’opera invocata da anni in tutto il quartiere. C’è sempre la viabilità di mezzo anche sul percorso alternativo per il lido di Orrì. Da mesi la ditta aggiudicataria dell’appalto da oltre 200 mila euro deve iniziare i lavori per costruire il guado fisso, un intervento per cui il Comune ha iniziato ad accantonare le somme (finanziamenti regionali) nel 2015. C’è un pericolo concreto anche sulla strada per la spiaggia della Capannina dove resistono le transenne zincate sul ciglio del ponticello-trappola. Le barriere sono le uniche protezioni in un tratto dove la circolazione è in aumento.

Gli ostacoli

Tra centro e litorale la mappa delle insidie è abbastanza estesa. Oltre al ponticello della Capannina, le transenne annunciano la presenza di un burrone anche a San Gemiliano. Qui, oltre ai residenti, transitano anche turisti che arrivano sullo spiazzo per lasciare i mezzi in sosta e avventurarsi in mare con le tavole da surf. Nessun avviso di pericolo davanti alla passerella in legno che porta alla spiaggia di Porto Frailis. Ad Arbatax, al culmine tra via Bellavista e via Batteria, il marciapiede sospeso è un’insidia a cielo aperto: nei giorni scorsi ha rischiato di ribaltarsi anche l’auto di servizio della Polizia locale. Da oltre due anni in via Umberto, poco più avanti rispetto al Municipio, un’impalcatura riduce lo spazio della carreggiata con conseguenti disagi alla viabilità.