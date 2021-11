Cantieri infiniti, ingresso nord nel caos 

Cantieri eterni, disagi infiniti. Ormai il traffico cittadino legato ai lavori interminabili e a una programmazione scritta ma mai attuata, è l’argomento più gettonato e criticato. Lavori in corso da anni sulla 292 nel tratto che dalla Statale 131 porta al Rimedio: ancora non si vede la fine e piovono le lamentele dei residenti nelle frazioni di Massama e Nuraxinieddu. A ciò si aggiunge la recentissima chiusura del ponte sul Tirso e l’ingorgo è servito.

Ingresso

I tempi di chiusura dei lavori di adeguamento della Statale 292, che collega Oristano alla Carlo Felice,direzione Massama, sembrano allungarsi sempre più. L’ultima ordinanza dell’Anas prevede la fine del cantiere a gennaio 2022 e proroga di alcuni mesi le deviazioni lungo strade comunali strette con inevitabili rallentamenti del traffico. Il progetto nato molti e molti anni fa, è ancora in corso. Nel 2020 la conclusione veniva data per certa a fine anno ma se ne sta andando il 2021 e il cantiere sta ancora camminando. Lentamente ma procede. Adesso si parla dei primi mesi del 2022. «I lavori sono in fase di conclusione», assicurano dalla Provincia.

I disagi

È stato ultimato il sottopasso pedonale per la frazione di Massama, mentre i lavori per quello di Nuraxinieddu sono ancora in corso e per gli automobilisti in entrata si ripropone il disagio per la deviazione obbligata. Sulla 292 si lavora ancora sui marciapiedi e per eliminare alcuni problemi che interessano le complanari e la viabilità locale. «Si è costretti a transitare ormai da troppo tempo in un cantiere ad alto rischio – commenta Nando Faedda, presidente di Confcommercio - Bisogna ricordare che questa strada è la principale via di comunicazione tra la 131 e Oristano, ogni giorno viene percorsa da migliaia di auto». Ogni giorno gli automobilisti pagano il dazio disagio. Lunghe file, proteste. Lavori in corso di adeguamento anche lungo la strada che da Silì porta in città e stessi problemi. Si procede abbastanza velocemente ma c’è ancora da fare e il traffico, dopo la chiusura del ponte sul Tirso, ne ha risentito.