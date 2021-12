«Cantieri in centro, addio clienti» 

Il cantiere per la manutenzione straordinaria del ciottolato di via Gallus manda in tilt il traffico nel centro di Selargius. Un appuntamento annuale ormai, che stavolta ricade a ridosso del Natale e innesca inevitabili polemiche fra automobilisti e commercianti della zona. «Troppi disagi e scarsa comunicazione sulle modifiche al traffico», lamentano negozianti, cittadini e automobilisti di passaggio. «Si tratta di lavori urgenti e non rinviabili, chiediamo a tutti di avere pazienza», risponde il sindaco Gigi Concu.

La mappa

Il primo stop - per chi arriva dal centro cittadino - si incontra alla fine di via San Lussorio: dopo il semaforo l’unica possibilità è proseguire a destra per via Manin, direzione obbligata visto il cantiere che da ieri blocca il traffico nel tratto di via Gallus fra via Manin e via Tazzoli per fare spazio alla ditta che si sta occupando della sistemazione dei sanpietrini nella strada. Stesso percorso obbligato per chi arriva da via San Nicolò: impossibile imboccare via Gallus verso Quartu, riservata solo alla viabilità verso il centro selargino. Nuovi percorsi che hanno scatenato una serie di disagi dal primo giorno di cantiere. «Possibile che ogni anno venga fatto sempre lo stesso intervento in questo tratto di strada?», si chiede Sandro Melis, residente in un centro vicino. «Percorro più volte al giorno via Gallus per motivi di lavoro e questo cantiere si ripresenta regolarmente, serve una soluzione definitiva che ci eviti tutti questi disagi».

Le voci

Problema che ricade anche sulle attività commerciali della zona: «Un cantiere del genere sino al 27 dicembre significa che molti nostri clienti, costretti a fare il giro della città per poter arrivare fin qui, purtroppo preferiranno fare i loro acquisti natalizi altrove», lamenta Maria Antonietta Salis, una delle titolari del supermercato alla fine di via Gallus. «Già ci hanno danneggiato con il centro commerciale che aprirà a breve difronte, questa sarà l’ennesima mazzata». Sette giorni di cantiere - imprevisti permettendo - che sconvolgono anche il tragitto dei bus in direzione Quartu, con tutte le linee Ctm deviate verso percorsi alternativi. «Ogni intervento sulla viabilità comporta malumori e proteste, che ovviamente non possono che dispiacere», commenta il sindaco, «ma si tratta di lavori urgenti dovuti ai danni causati dalle piogge degli ultimi mesi su tutta la rete viaria. In questo caso specifico dettati anche da una questione di sicurezza, in quanto trattandosi di sanpietrini il rischio è che col passaggio dei mezzi potessero saltare andando a colpire i passanti. Purtroppo paghiamo per scelte progettuali fatte anni fa a mio avviso sbagliate», aggiunge Concu, «l’unico intervento risolutivo sarebbe la sostituzione della pavimentazione: ho avviato un’interlocuzione in tal senso con la Regione, poiché trattandosi di centro storico chiaramente i vincoli sono rigidi. In ogni caso», assicura, «cercheremo di fare il possibile per accelerare i tempi e ridurre per quanto possibile i disagi».