Cantieri fermi, sindaco furioso 

Stop all’avvio dei cantieri LavoRas: undici operai rimangono in attesa dell’assunzione. Sarebbero dovuti partire prima di metà maggio, come nel resto dei paesi del Linas, i cantieri Lavoras ma a Gonnosfanadiga c’è stato un ritardo che farà slittare a giugno l’inizio dei cantieri. Il motivo lo ha spiegato il primo cittadino Andrea Floris:; «I cantieri LavoRas inizieranno in ritardo a causa delle pratiche errate inviate dall’ufficio tecnico».

I moduli sbagliati

Secondo Floris l’ufficio tecnico di via Regina Elena avrebbe inviato i documenti entro i tempi stabiliti dal bando ma le carte sarebbero tornate indietro perché errate. «Hanno inviato delle schede formulate in maniera sbagliata e l’Aspal le ha rimandate indietro allegando le istruzioni sulle corrette modalità per la compilazione». I dipendenti del Municipio, ricevute le indicazioni dall’agenzia regionale per il lavoro, si sono rimessi all’opera e hanno riformulato le richieste ricompilando i moduli e inviandoli di nuovo.

Il piano

I cantieri LavoRas sono due e consentiranno di assumere undici persone: tra le figure previste dai bandi ci sono tre geometri, sei operai semplici e due operai qualificati, un motoseghista e un ruspista. «Il primo progetto - dice ancora Floris - è di tipo burocratico, nasce dall’esigenza di digitalizzare tutti i documenti presenti nell’ufficio tecnico e di riordinare le pratiche edilizie: per questo sono necessari i due geometri. Mentre il secondo è rivolto alla manutenzione del patrimonio comunale. Tra gli interventi previsti ci sono la pulizia degli impianti fognari e idrici comunali, la sistemazione di infissi e ingressi».

La minoranza

«È assurdo sapere che i cantieri non sono ancora stati attivati soprattutto in una situazione in cui ci sono tante persone disoccupate che aspettano questa occasione», dice dal gruppo di minoranza “Rinnovamento ed esperienza per Gonnos” Sisinnio Zanda. «Non penso sia normale nemmeno scaricare la colpa sull’ufficio tecnico; secondo me c’è una responsabilità politica ben precisa», continua Zanda. Dal gruppo “Una speranza per Gonnos” Luigi Deias aggiunge: «Il sindaco non si può trincerare dietro gli uffici. Se questi commettono errori è perché non hanno una guida politica che li indirizzi a dovere. Spero, per i cittadini gonnesi, che i cantieri vengano attivati al più presto».

