Cantieri fermi, fondi a rischio 

I grandi cantieri a San Gavino sono fermi da tempo e il rischio è quello di perdere gran parte dei finanziamenti per opere fondamentali per lo sviluppo del paese. In ballo ci sono i quattro milioni di euro per la demolizione e la ricostruzione dei ponti di via Villacidro e via Po, altri quattro milioni e 100mila euro per lo spostamento del rio Pardu, tre milioni e 720mila euro per la nuova circonvallazione e la messa in sicurezza di zone finite sott’acqua con il ciclone Cleopatra nel 2013.

In Aula

Per questo i consiglieri comunali del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù hanno presentato un ordine del giorno da inserire nel prossimo Consiglio comunale per sollecitare l’amministrazione a un maggiore impegno. «È di poche settimane fa – rimarcano i due consiglieri – la notizia del definanziamento da parte della Regione della circonvallazione nord-ovest a causa dei ritardi da del Comune. Inoltre anche gli altri lavori pubblici come la ricostruzione dei due ponti e lo spostamento del canale del rio Pardu risultano fermi da anni e vi è il rischio concreto di perdere i fondi con un danno enorme per la comunità. Chiediamo che il sindaco e la Giunta si impegnino nella verifica e nella sollecitazione dei lavori pubblici che, pur finanziati, risultano fermi da troppo tempo». Una situazione insostenibile per Stefano Altea: «C’è il caso del rio Pardu: nonostante un’ulteriore proroga di 24 mesi concessa nel 2020, a un mese dalla scadenza nessun passo in avanti è stato fatto».

La replica

Ma il sindaco Carlo Tomasi ribatte punto su punto: «Per il rio Pardu stiamo andando a fare un nuovo bando perché nessuna delle ditte in graduatoria ha accettato i termini di quello precedente e abbiamo avuto una proroga della Regione per terminare i lavori entro il 2025. Per la circonvallazione nord-ovest la Regione ci avrebbe dovuto concedere la proroga per lo svolgimento dei lavori, cosa che non ha fatto. Tuttavia la Regione ci ha lasciato il finanziamento per la progettazione di 500mila euro e andrà a rifinanziare l’opera. Speriamo che il contributo aumenti per poter realizzare l’intera strada». Poi c’è il caso dei ponti da demolire e ricostruire in via Villacidro e in via Po: «Queste opere – aggiunge il primo cittadino – sono inserite nel sito di interesse nazionale da bonificare. Abbiamo chiesto una variazione del progetto e un finanziamento di 8 milioni di euro perché con i soldi attribuiti al nostro Comune si poteva ricostruire solo uno dei due ponti. Vogliamo fare un dragaggio del fiume con la costruzione dei nuovi argini per evitare il ripetersi della terribile alluvione del 2013. Come amministrazione non siamo mai rimasti fermi, lavoriamo senza sosta».