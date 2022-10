Cantieri bloccati dal caro prezzi 

«I vicini che abitano dall'altra parte della strada hanno dovuto aspettare quasi vent’anni per vedere completati i lavori dei loro garage. Con il mio compagno abbiamo preso la casa cinque anni fa e quando abbiamo visto che stavano costruendo i garage siamo stati felicissimi: ora i cantieri fermi ci spaventano non poco». Stefania Fois vive in uno dei palazzi del rione di corso Iglesias dove, all’inizio dell’estate sono arrivate le ruspe per avviare il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, finanziato dal Governo e frutto di un protocollo di intesa tra Area e il Comune di Carbonia firmato nell’agosto 2016. Il problema è che, dopo un avvio celere, sembra essersi fermato tutto.

Lo stop

«Nel mese di luglio i lavori hanno proceduto con celerità – aggiunge Anna Melis, che vive nel palazzo accanto a Stefania – ma poi si sono fermati. Pensavamo a una pausa nei giorni di Ferragosto, ma poi gli operai non sono tornati. Ogni tanto vediamo qualcuno che controlla, ma la sensazione è che si sia fermato tutto». Nel cartello di inizio lavori affisso in corso Iglesias si legge che sono previsti 270 giorni per portare a termine il cantiere: «C’è scritto che i lavori finiranno il 4 novembre di quest’anno – dice Luigi Manca dopo aver parcheggiato l'auto poco distante dal cartello per recarsi – ho collaborato in passato a diversi cantieri edili e raramente si riusciva a finire nei tempi giusti. Ma da quanto posso vedere, ogni giorno dalla mia finestra dell’ufficio dove lavoro, qui è proprio tutto fermo. Saremo fortunati se vedremo il cantiere completato a novembre dell’anno prossimo».

Il Comune

Nei mesi scorsi in Comune avevano manifestato grande soddisfazione per la ripresa dei cantieri: «Si sperava di vederli conclusi entro i i tempi stabiliti – ha detto il sindaco Pietro Morittu - il problema è che questo, come tanti altri cantieri aperti nel corso dell'anno, subisce fortemente il problema del rincaro dei prezzi dei materiali. Variano di giorno in giorno, gli appalti chiusi con un prezzo del passato sono praticamente impossibili da portare a termine se non con passivi che le imprese non possono permettersi senza rischiare di chiudere. Nei prossimi giorni chiederemo a Area di fare il punto della situazione sui lavori in corso in città in modo da dare risposte ai cittadini».