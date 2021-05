Cantieri aperti, troppi disagi 

La prima parte dei complessi lavori che stanno interessando la via Vandalino Casu dovrebbero concludersi entro luglio. I due cantieri, quello dell’allargamento della strada e della realizzazione della pista ciclabile, marciapiedi e rotonda, si sono intersecati con il secondo progetto nel quale si sta lavorando per sanare il problema idraulico, che da anni interessa la zona del Foro boario. Gli operai dell’impresa appaltatrice hanno quasi ultimato la recinzione del giardino della villa Baldino e avviato la viabilità pedonale con la realizzazione delle opere e dei servizi per la costruzione della rotatoria all’altezza della via Meilogu. In certe ore della giornata ne risente il traffico, nei due ingressi per il capoluogo; la stessa via Casu e la via Marconi. Come aveva spiegato anche l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna, i residenti dovranno ancora convivere con i cantieri che hanno limitato la disponibilità di parcheggi. Ma la realizzazione di quelle opere garantirà il miglioramento d il decoro urbanistico del quartiere.

L’opera

«I lavori in via Casu sono a buon punto - spiega il dirigente del settore Lavori pubblici e Manutenzioni Roberto Sanna - stiamo realizzando anche la nuova viabilità pedonale e abbiamo avviato la costruzione della prima rotatoria. La doppia circolazione in alcuni momenti della giornata condiziona i lavori. Non posso ancora prevedere l’inizio dei lavori della rotonda tra le vie Marconi e Sardegna, perché in quella zona si sta lavorando anche per sanare il rischio idraulico mai risolto da decenni. Tutto questo dovrà anche raccordarsi con l’avvio dei lavori del progetto Oristano Est, del nuovo insediamento commerciale di via Marconi e dell’apertura del museo nel Foro boario».

I problemi

La carenza di posti auto e i problemi del traffico penalizzano i residenti delle vie limitrofe. Il divieto di ingresso da via Meilogu alla via Casu costringe i residenti ad attraversare Torangius per raggiungere il centro cittadino. Molte auto vengono parcheggiate nello stesso centro commerciale di via Casu e a ridosso del Foro boario, compreso il traffico veicolare della mattina legato alle scuole di via Marconi che crea seri problemi. I residenti chiedono maggiori controlli. La via Volta che collega quel quartiere con la strada di Fenosu è diventata una sorta di circonvallazione. «Da quando sono iniziati i lavori il traffico è aumentato - dicono Sebastiana Contis e Nando Loddo - via Volta è in condizioni disastrose, con buche e pericolose voragini, una delle quali proprio nel sottopasso ferroviario. Abbiamo sollecitato più volte il Comune ma non hanno mai risposto. Buche e voragini che danneggiano le auto». La sera è anche pericoloso transitare a piedi; «La strada - osserva Giulia Satta - è anche poco illuminata. Come cala l’oscurità stiamo a casa». (e. s.)

