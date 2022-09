Cantiere, tempi giudicali  

Di piazza Manno non si vede ancora l’inizio, immaginarsi la fine. I lavori di riqualificazione e valorizzazione di una delle piazze simbolo della città non partiranno neppure quest’anno. Forse nel 2023. Il progetto assegnato due anni fa all’architetto Piera Bongiorni di Firenze attende che la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dia il proprio via libera o meno. Purché se ne venga fuori perché questa piazza così abbandonata e ridotta a un pericoloso campo di battaglia non si può più vedere. È un insulto alla città e alla sua storia. Il degrado è totale: la pavimentazione è saltata e il decoro solo un’idea.

Il Comune

«Noi siamo pronti ma senza le autorizzazioni non è possibile bandire la gara d’appalto», commenta il sindaco Massimiliano Sanna. La decisione di ridare vita e dignità a “Porta a mare” è datata nel tempo. Il piano delle opere pubbliche del 2017 riportava un investimento di un milione di euro. Evidentemente niente è andato per il verso giusto e così il Comune nel 2020 impegnava 1 milione e centomila euro facendo ricorso al bando per la rigenerazione urbana. Il progetto veniva assegnato all’architetto Bongiorni che subito dopo verificava lo stato dei luoghi ed effettuava i primi rilevi necessari per la progettazione definitiva. «L’iter durerà un mese e poi, dopo l’approvazione definitiva, passeremo alla fase esecutiva e quanto prima all’inizio dei lavori dei lavori» dissero i tecnici in quell’occasione. «Si spera ai primi del 2021», fu la risposta dell’allora assessore alla Cultura Massimiliano Sanna e del progettista. È passato il 2021, mancano tre mesi alla fine del 2022 ma il progetto naviga ancora nei mari misteriosi della burocrazia.

I ritardi

«Con la Soprintendenza si era stabilito che nel corso dei lavori si sarebbe deciso come studiare e valorizzare gli eventuali ritrovamenti, senza interrompere i lavori di riqualificazione di una piazza che al momento è impresentabile» ricorda l’ex assessore Gianfranco Licheri. «Se i lavori dovessero riportare alla luce porzioni differenti sia per posizione che per dimensioni dei resti delle mura medioevali, il progetto potrà accogliere queste modifiche senza subire stravolgimenti» assicurava il progettista nella relazione che accompagnava il progetto ritenuto il migliore ed economicamente il più interessante tra i 25 concorrenti. Piazza Manno di una volta, distrutta nel 1906 con la demolizione di Porta a mare «perché di nessun valore artistico» non tornerà mai più. Restituirle però il decoro che merita è un obbligo da adempiere quanto prima.