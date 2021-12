Cantadoris, il giallo del museo mai aperto  

Coordinatore tecnico del progetto era Ottavio Nieddu. «È un vero peccato e anche un grande dispiacere che il museo sia rimasto chiuso anche perché aveva il compito di raccogliere tutta la poesia della Sardegna ma non solo di tutto il mondo e può diventare un punto di riferimento importante anche per le nuove tecnologie», dice. «Spero che i problemi possano essere risolti e mi auguro che il sindaco che ha grande sensibilità per questi temi, possa fare qualcosa per recuperarlo».

«Hanno aperto e chiuso nel giro di una mattina», spiega uno degli improvvisatori Vincenzo Spiga, «dicono che Sa Dom’e Farra non è in sicurezza e per questo non hanno mai reso fruibile il museo. Allora io mi chiedo il senso di fare quell’inaugurazione e di annunciare che tutti lo avrebbero potuto visitare. Invece le porte sono sempre rimaste sbarrate. C’è poco interesse a renderlo fruibile».

Era stato inaugurato con tanto di cerimonia e taglio del nastro dalla passata amministrazione poco più di un anno fa, ma da allora il museo dei cantadoris, realizzato a Sa dom’e Farra, non è mai stato aperto e con lui nemmeno l’antica domus che fu il primo museo etnografico della città.

Porte sbarrate anche quando le restrizioni anti Covid si sono allentate e un po’ tutti i centri culturali hanno ricominciato ad accogliere i visitatori. Con buona pace degli stessi improvvisatori quartesi accorsi numerosi all’inaugurazione.

La delusione

«Hanno aperto e chiuso nel giro di una mattina», spiega uno degli improvvisatori Vincenzo Spiga, «dicono che Sa Dom’e Farra non è in sicurezza e per questo non hanno mai reso fruibile il museo. Allora io mi chiedo il senso di fare quell’inaugurazione e di annunciare che tutti lo avrebbero potuto visitare. Invece le porte sono sempre rimaste sbarrate. C’è poco interesse a renderlo fruibile».

I problemi

Tutto è legato a quanto pare a un problema di agibilità che la domus non aveva quando la precedente amministrazione aveva inaugurato il museo. Per questo la nuova giunta si è data subito da fare per risolvere la questione con la Soprintendenza e i vigili del fuoco e riuscire ad aprire almeno il piano inferiore per le iniziative di Natale. Nel museo il percorso si snodava attraverso ritratti interattivi in cui il visitatore poteva incontrare virtualmente i poeti di oggi e di ieri e oggi.

La manifestazione

A presentare l’iniziativa erano accorsi oltre ai rappresentanti della vecchia giunta anche il responsabile scientifico dell’Università Marco Lutzu, e Luca Sarriu dell’archivio storico cittadino. Mentre a Samuel Icolina, tecnologo del CrS4, era toccato il compito dell’illustrazione tecnica dell’esposizione. All’interno del museo è presente anche un archivio digitale con centinaia di gare poetiche raccolte grazie al contributo dei cittadini come Antonio Melis 83 anni che ha messo su un piccolo tesoro di 5000 cassette, cd, e 800 poesie e cantate.

