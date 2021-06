Canone, stangata sui balneari  

Stabilimenti balneari con l’acqua alla gola. I gestori chiedono l’intervento del Comune per alleviare l’aumento inatteso dei canoni temporanei delle concessioni demaniali, praticamente triplicati rispetto al passato. Il Comune raccoglie la disperazione e sollecita la Regione.

Il caso

L’aggiornamento delle misure relativi alle concessioni demaniali marittime è passato da circa 350 euro a 2.500 per 20 giorni. Ieri il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore Massimiliano Sanna hanno scritto una lettera al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore agli Enti locali Quirico Sanna, rappresentando il disagio e le difficoltà riscontrate dagli operatori economici titolari di concessioni a Torregrande. I due amministratori ricordano che spetta alla Regione il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo. I Comuni sono stati invitati a non adottare atti e a trasmettere la documentazione quanto prima e comunque non oltre il 12 giugno 2021 agli uffici della Regione. «Questo ha generato disagio da parte degli operatori economici – spiegano Lutzu e Sanna - che si trovano a non poter interagire con le amministrazioni locali e ad avere difficoltà nel rapportarsi con i funzionari regionali incaricati della futura gestione delle richieste di concessione, ma soprattutto delle autorizzazioni temporanee, che svolgono manifestazioni a carattere sportivo e ludico ricreative già presentate alle amministrazioni locali». In Provincia di Oristano le autorizzazioni temporanee finalizzate all'espletamento di manifestazioni sportive vivacizzano e incentivano il turismo costiero e gli aumenti creano un incremento dei costi a carico dei concessionari, già duramente provati dall'attuale crisi economica.

Mancate promesse

«Nella scorsa stagione balneare la Regione – aggiungono Andrea Lutzu e Massimiliano Sanna - comunicò l’impegno ad abbattere o sospendere i canoni concessori, ma a quanto pare le richieste formulate dalla Regione al Governo nazionale non hanno prodotto gli effetti desiderati. Anzi, hanno creato l'effetto opposto, perché le normative nazionale e regionale non tengono conto del periodo storico che i cittadini e gli operatori economici vivono a seguito della preesistente crisi economica aggravata dalla pandemia». La Giunta comunale ha chiesto la costituzione immediata di tavoli tecnici per affrontare il grave problema.

RIPRODUZIONE RISERVATA