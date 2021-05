Canoa, debutto di stagione con 500 atleti 

Canoe di nuovo in acqua nel lago di San Sebastiano a Isili. Domenica è ricominciata ufficialmente l'attività sportiva: sono scesi in acqua 232 equipaggi per un totale di 361 atleti. La Protezione civile ha controllato la viabilità e l'accesso in sicurezza degli spazi della gara. Nel complesso oltre 500 persone hanno popolato le sponde dell'invaso per una gara del campionato regionale di canoa kajak categorie ragazzi, junior, senior e master: numeri mai registrati prima d'ora. È il via a una stagione che vuole diventare quella del riscatto e della speranza.

Il ritorno degli sport a cielo aperto come la canoa sancisce anche l'inizio della stagione turistica che tutti nel territorio aspettano per rivalersi della chiusura che ormai dura da un anno. «Mi auguro che ci sia una buona ripresa», dice Fausto Coni, albergatore e ristoratore: «Lo sport è l'attrattiva più grande. Tra piscina, calcio e canoa ci stiamo attrezzando, anche se siamo provati».

Volano per l’economia

Negli anni le iniziative che si sono svolte nel lago sono stati un volano per l'economia di Isili: le attività commerciali hanno avuto ricadute importanti e oggi si aspetta di ripartire senza più fermarsi. «Nelle passate stagioni – rimarca il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu – abbiamo avuto un flusso costante di persone amanti delle discipline a cielo aperto, e qui se ne possono praticare almeno dodici». Presenze che hanno interessato tutte le strutture recettive del territorio: hotel, agriturismo, ristoranti, pizzerie, da Isili a Gergei, a Nurallao, tutti hanno potuto partecipare al flusso turistico generato dal lago. Il presidente della Polisportiva che attorno all'invaso ha portato avanti più di 40 eventi, sportivi e non, guarda alla stagione appena iniziata: «Dal punto di vista turistico siamo gemellati con Monteleone Roccadoria, paese con il quale abbiamo caratteristiche comuni come il lago e le falesie. Ci saranno delle inziative legate alla canoa e all'arrampicata».

La promozione del territorio dovrà coinvolgere anche i “vicini di casa” come Orroli, Nurri o Villanova Tulo, che vantano la presenza dei laghi Mulargia e Flumendosa. «C'è un progetto interessante – ricorda il sindaco di Orroli Alessandro Boi – che ci porterà a collaborare con la società sportiva isilese. Riguarda il nostro lago. Credo che promuovere il turismo attraverso lo sport e in sinergia con il territorio possa creare dei benefici per tutti».

Prossimi appuntamenti

Nel lago di Isili il prossimo appuntamento è fissato per il 27 giugno. Poi ci saranno stage di allenamento organizzati dal comitato nazionale della Fick (federazione italiana canoa kajak) e gli allenamenti collegiali della nazionale paraolimpica, e così via per tutta la stagione. «Purtroppo – aggiunge Casu – la Regione non ha una normativa che regoli l'utilizzo dei laghi da un punto di vista turistico-sportivo: solo grazie a Enas riusciamo ad organizzare gare ed eventi». Eppure il lago è un attrattore di cui non si può fare a meno. «Abbiamo avuto tanti riscontri – conclude il sindaco di Isili Luca Pilia – stiamo facendo pubblicità e le manifestazioni sono già una vetrina».

