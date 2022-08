Cannonau, musica per l’anima  

Si parte domenica 7 agosto con la “Sagra del Vino” che, a partire dalle ore 18.00, vedrà sfilare i gruppi folk, tra cui Gli Scalzi di Cabras, i Boes e Merdules di Ottana, Jerzu, Barisardo, Tertenia, Lanusei, Orune, Gavoi. Un ottimo scenario in cui degustare i vini cannonau. Gli appuntamenti musicali proseguono lunedì 8, con lo spettacolo “Isola in festa” di Giuliano Marongiu, a partire dalle ore 22.30, in piazza Europa. Un viaggio attraverso le voci, i suoni e le tradizioni dell'isola in compagnia di uno dei volti più noti dello spettacolo isolano. Martedì 9 spazio allo sport con la manifestazione podistica su strada Jerzu Run. Il tracciato darà modo di scoprire alcuni scorci caratteristici del paese. A seguire, spazio all'enogastronomia e alla cultura con le degustazioni di “C'è pizza in piazza” e la musica itinerante.

Lo slogan sintetizza la gran voglia di rinascere, dopo l’oblio della pandemia. “La musica nutre l'anima, Jerzu la disseta”. E dopo due anni è tanta la sete di note e vino. Dal 7al 10 agosto torna lo Jerzu Wine Music Festival e lo fa con un edizione ricca di eventi. Quattro giornate ricche di appuntamenti musicali, degustazioni, sport e folklore. Organizza la Pro Loco con il Comune e le associazioni. A benedire ogni calice il protagonista assoluto, il cannonau, vitigno principe del rossi e signore di queste terre.

Partenza

Programma

Mercoledì 10 chiusura in bellezza con "Calici di Stelle" un evento che ha fatto del connubio tra musica di qualità e visita alle cantine il suo marchio di fabbrica. I Calici si leveranno dopo due anni di silenzio e ci sarà qualcosa da festeggiare.

Dalle 9 e fino alle 17, orario delle finali, si misureranno per le vie del paese i migliori Street Boulder Sardi e non, dando vita a una gara ricca di emozione. Alle 19 spazio alla musica con lo spettacolo itinerante della della Sixbrass Band e lo spettacolo “Paradura” a cura di Antas Teatro.

Nei palchi posizionati in prossimità delle principali cantine (saranno sette quelle in cui potranno essere effettuate le degustazioni) si esibiranno, tra gli altri, Nattysam, volto noto del reggae e della dancehall isolana, e poi gli Skaoss, DJ Zep e Train To Roots.

