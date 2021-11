Canne e rifiuti, il rio Foxi fa paura 

I volontari La situazione del Rio Foxi la conoscono bene soprattutto i volontari della Paff che più volte sono intervenuti nella zona: «La presenza di rifiuti e di canne crea un potenziale pericolo» spiega il presidente Amedeo Spiga, «perché se si crea il tappo, l’acqua non riesce più a scorrere regolarmente e si può generare una sorta di onda. Per questo le bonifiche sono fondamentali». Basta inoltrarsi lungo via Is Ammostus e attraversare il piccolo ponte che permette di passare da una sponda all'altra del rio, per scorgere tra i canneti, immondizia di ogni genere. Ci sono macerie, ingombranti, plastica e ferro. Tempo fa era stato trovato persino eternit.

«Se si tappa la foce e si verifica una forte sciroccata c’è il rischio di allagamenti pesanti» spiega Daniele Scala dei Nos, protezione civile, «alcuni fiumi del territorio quartese come il rio Cuba sono stati ripuliti e messi al sicuro, ma lo stesso purtroppo non si può dire per questo». La maggiore accessibilità al fiume è forse all’origine di questo abbandono selvaggio di rifiuti: «Passano dalla strada che va verso Serra Perdosa» aggiunge Scala, «e buttano i rifiuti. Tra l’altro quella strada è poco frequentata e molto isolata, e quindi agiscono indisturbati sicuri di non essere visti».

Il rio Foxi fa di nuovo paura. Dopo le bonifiche portate avanti tempo fa, le condizioni del fiume che scorre lungo il litorale, sono di nuovo critiche. Le canne ricoprono tutto il corso d’acqua e sia le sponde che l'alveo sono disseminati di rifiuti. Uno scenario che mette paura soprattutto in questo periodo di forti piogge: i rifiuti potrebbero infatti creare un tappo e provocare pesanti allagamenti, come peraltro già successo diverse volte in passato.

La protezione civile

I volontari

I rischi d’inquinamento

La situazione del Rio Foxi spaventa da tempo tanto che nel tratto di mare della zona il divieto di balneazione non è mai stato revocato. Più volte le analisi effettuate dal team di Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione dello stato di salute delle coste e delle acque italiane, hanno sancito che le acque del rio erano «estremamente inquinate» rilevando cariche batteriche molto elevate.

Gli altri corsi d’acqua

Procedendo verso Flumini non se la passa bene nemmeno il rio Su Pau che scorre alla fine di via Scoa Moentis. «Nel fiume c’è di tutto» spiega una residente della zona Giovanna Reitano, «immondizia di ogni genere. Noi abitiamo vicino e abbiamo paura che possa straripare, visto anche le piogge forti di questi giorni». Lungo le sponde regna il degrado: spazzatura di vario genere, frigoriferi, ingombranti e tanto altro. Al riparo da occhi indiscreti, probabilmente la notte, da queste parti viene chiunque a scaricare ciò di cui si vuole sbarazzare senza perdere troppo tempo. A questo si aggiungono, «le pessime condizioni della strada, via Scoa Moentis» aggiunge Reitano, «non possiamo uscire di casa perché l’acqua arriva fino ai portoncini. Ci dobbiamo arrampicare ai cancelli. Pare che non si riesca a sistemare questa strada, eppure anche noi siamo cittadini e paghiamo le tasse».

