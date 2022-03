Canile Europa, contestata la truffa 

Tre anni di indagini e attività delle Fiamme gialle, il sequestro del Canile Europa e successivamente del patrimonio degli indagati, 800 cani trasferiti in altre strutture della Sardegna e una ventina di Comuni dell’Isola presunte vittime dei reati: sono i numeri del fascicolo dei pm Nadia La Femina e Mauro Lavra scaturito dall’operazione Cerbero, arrivato all’atto finale. I magistrati della Procura di Tempio hanno chiesto il rinvio a giudizio del direttore del canile olbiese, il veterinario Quinto Puddu, e della moglie, la dottoressa Pina Murru. Le accuse per i due sono quelle di truffa, maltrattamento di animali e reati fiscali. Il primo sequestro, quello del canile, è dell’8 aprile 2019, l’anno successivo la Guardia di finanza congelò i beni di Puddu e della moglie, per un importo di oltre un milione di euro (provvedimento revocato nel giro di qualche mese). Il caso del Canile Europa approda davanti al giudice per le udienze preliminari Marco Contu. E così la storia sarà sviscerata in Tribunale.

La guerra dei cani

Le questioni al centro dell’inchiesta sono due. La prima riguarda il trattamento degli 800 cani ospitati nella struttura di Pedres sino all’aprile del 2019. Secondo i pm, gli animali non sarebbero stati curati e accuditi adeguatamente (alcuni randagi sarebbero morti). Per questa ragione, il canile è stato chiuso nel 2019 e lo è ancora. L’altro tema è la presunta truffa ai danni di 26 Comuni convenzionati con l’associazione Movimento per la Biodiversità, la onlus che gestisce il Canile Europa. Secondo la Guardia di finanza l’associazione svolgeva di fatto un’attività che non era compatibile con le sue finalità. Negli atti si legge che Movimento per la Biodiversità nasce come associazione di volontariato. Invece, era una vera società commerciale a scopo di lucro. Secondo i pm otteneva indebitamente erogazioni pubbliche e come tutte le associazioni godeva di privilegi e agevolazioni fiscali. Le parti lese sono i 26 comuni convenzionati. I difensori degli indagati, Nicola Di Benedetto e Michele Ponsano, hanno sempre respinto tutte le accuse.

I veterinari

E c’è anche un altro fascicolo sul caso. Due ex dirigenti del Servizio veterinario dell’Asl di Olbia, Antonio Mura, ex responsabile del servizio veterinario, e Walter Gaetani, ex responsabile della lotta al randagismo, sono accusati di omissione di atti d’ufficio, per non essere intervenuti nel corso degli anni a garantire cure e vaccinazioni dei cani. I due, difesi da Mario Delitala e Guido Datome, respingono la contestazione.