Cani randagi, via alle sterilizzazioni 

La sterilizzazione riguarderà le femmine identificate o identificabili all’anagrafe, che saranno scelte attraverso una manifestazione di interesse da parte dei proprietari residenti a Quartu o su segnalazione dei volontari, soprattutto per quanto riguarda i cani da pastore. «Per questo», aggiunge Pais, «sarà importantissima l’opera dei volontari che avranno proprio il compito di andare a parlare con gli allevatori. Non si vuole costringere nessuno ma solo far capire quando possa essere importante la sterilizzazione».

L’obiettivo è fissato: sterilizzare cento cani femmine nel territorio rurale per porre un freno al randagismo ed evitare nascite incontrollate. L’associazione Effetto Palla Onlus, che si occuperà della campagna promossa e finanziata dal Comune con 30mila euro, ha le idee chiare ed è pronta a partire. Nel territorio quartese è soprattutto la campagna a soffrire di più il fenomeno di cani che vagano senza padrone, creando pericoli non solo per eventuali aggressioni ad altri animali ma anche perché ritrovandosi all’improvviso sulle strade possono causare incidenti stradali.

I dettagli

«È un progetto sviluppato insieme al Comune», spiega la presidente di Effetto Palla Monica Pais, «e ci fa molto piacere perché finalmente il mondo del volontariato avrà un ruolo attivo nella campagna dedicata ai proprietari degli animali». L’obiettivo principale, «è l’eliminazione delle cucciolate indesiderate, ovvero i cani adulti vaganti di domani, che saranno recuperate dai canili e rifugi del territorio».

L’anagrafe

Oltre alle sterilizzazioni gratuite ci saranno poi campagne informative, giornate di chip day per la microchippatura e iscrizione gratuita all’anagrafe canina e incontri aperti alla popolazione.

«Ci tengo a precisare che qui nell’Isola non possiamo parlare di un randagismo vero e proprio come ad esempio in Sicilia», prosegue ancora Pais, «ma di cani che vagano liberi. Non ci sono cani che non sono stati a contatto con l’uomo, non sono cioè veri randagi, figli e nipoti di cani che non hanno mai avuto un proprietario». Per quanto riguarda le sterilizzazioni gratuite si terrà conto anche dell’Isee e dell’età del proprietario.

Effetto Palla è un’associazione di volontariato nata all’interno della clinica veterinaria Due Mari di Oristano, fondata nel 2016 sull’onda della notorietà mondiale raggiunta dal cane Palla. A Quartu è già attiva da tempo con il progetto “Centu” dedicato alla sterilizzazione di colonie feline non censite. «Siamo pronti a iniziare», assicura Pais, «consci che il lavoro serio porta risultati. Contiamo di arrivare a sterilizzare cento cagne in questo primo anno. Poi si vedrà se, come speriamo, il progetto sarà prorogato».

