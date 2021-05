Cani randagi, emergenza nel litorale 

Alcune sono morte dopo atroci sofferenze, altre invece non hanno avuto subito scampo. È stata una mattanza di pecore, in un ovile in località Is Meris dove molto probabilmente un branco di cani è riuscito a crearsi un accesso e ad aggredire i poveri animali. Il bilancio è pesante: 19 le agnelline uccise e 21 ferite, che grazie alle cure continue degli allevatori, cercano di riprendersi. È l’ennesimo caso nel litorale, dove da tempo cani randagi (o con un padrone, ma lasciati senza custodia) girano indisturbati. In via San Martino alcune persone che passeggiavano in strada sono state circondate da un branco e solo per un caso sono riuscite a mettersi in salvo prima di essere aggredite. Pecore e galline erano state uccise in alcune case pochi mesi fa.

Il racconto

Nell’ovile a Is Meris si respira ancora l’odore della morte. «Sono state aggredite le nuove leve», spiega l’allevatore Giovanni Scalas, «si tratta di agnelline di appena sei mesi. I cani hanno scavato una buca in un terreno a fianco all’ovile e sono passati sotto la rete. Non so se siano randagi, sta di fatto che per noi è un danno enorme e non è certo la prima volta che accade in questa zona. Abbiamo sentito di altre pecore e galline uccise qui vicino».

Scalas non ha dubbi che si tratti di cani: «Di certo non può essere stata una volpe a uccidere 19 pecore. Non è proprio nella sua indole. Al massimo avrebbe potuto portar via un solo animale». Adesso si combatte per salvare le supersiti: «Alcune sono molto gravi. Le stiamo curando, speriamo che riescano a riprendersi».

Circondati

Il racconto dell’aggressione in via San Martino è invece affidata al web dalla protagonista: «Voglio segnalare l’accaduto affinché nessuno si ritrovi nella nostra stessa situazione. Nel fare una passeggiata in campagna siamo stati aggrediti da un branco di cani, probabilmente lasciati liberi dal loro padrone. Ci hanno accerchiato e hanno cercato di morderci. Nonostante le nostre ripetute urla verso una casa vicina, dalla quale forse erano usciti gli animali, nessuno si è preoccupato di capire stesse succedendo. Fortunatamente dopo un po’ di tempo siamo riusciti a farli allontanare, ma la paura è stata tanta».

Così scatta di nuovo l’allarme nelle lottizzazioni del litorale e della campagna per la presenza di cani, spesso di grosse dimensioni, che vagano senza custodia. Magari allontanandosi dalle case, dove i cancelli vengono lasciati aperti.

In campo

«È un problema ben noto», dice la responsabile dell’ufficio Tutela degli animali dell’assessorato all’Ambiente Rita Secci, «spesso rintracciare il proprietario degli animali non è facile, per questo abbiamo incentivato la microchippatura con le tre giornate di inserimento gratuito del chip e di iscrizione all’anagrafe canina che si sono tenute in città nei mesi scorsi».

Nel parco

Il problema del randagismo riguarda anche il parco di Molentargius tanto che di recente si è tenuto un incontro con i due Comuni di Cagliari e Quartu, con i vigili urbani, con il servizio veterinario dell’Assl e con la Forestale per discutere della questione. Attualmente nell’area umida sono presenti tre cani che potrebbero rivelarsi pericolosi per la fauna e che per questo sono costantemente monitorati. E per domani il parco organizza una giornata di microchippattura gratuita aperta a tutti.

