Cani in spiaggia, ecco dove 

Una vasta scelta nelle spiagge dell’Oristanese per gli amanti dei cani. Per loro tanti spazi da Arborea a Cuglieri, passando per Torregrande e il Sinis. L'unico Comune dove non c'è un'area attrezzata è Narbolia.

Il Sinis

Nella costa cabrarese i cani hanno persino uno spazio privilegiato: nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, esattamente in un'area sotto la torre spagnola, poco distante dalle rovine di Tharros, e a Maimoni. Una “Dog friendly beach” è presente anche in un tratto di Porto Suedda. «Tutte le zone sono state già delimitate - commenta il sindaco di Cabras Andrea Abis -. Aree di alto pregio. Questo perché abbiamo massimo rispetto dei bagnanti con i cani al seguito. L’importante, però, è che tutti rispettino le regole, soprattutto la gestione degli escrementi che devono essere raccolti immediatamente per evitare che questi finiscano in mare».

Le regole

In queste tre aree possono accedere i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina con documentazione sanitaria. Gli animali non possono essere lasciati incustoditi e liberi di vagare. Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. È vietato inoltre lasciare il cane da solo sotto l'ombrellone. Gli animali, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario, possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopra indicata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario. A San Vero Milis invece la spiaggia per i cani si trova a “Is Arenas”, un'area di circa 430 metri.

Le altre spiagge

Un ampio spazio per i cani è stato delimitato anche a Torregrande, con tanto di cartelloni. La spiaggia si trova andando verso il porticciolo. I cani sono ben accetti anche Santa Giusta, nella spiaggia di Sassu. «A giorni verranno installati i cartelli con le indicazioni e le regole da rispettare» spiega il vice sindaco Pierpaolo Erbì. Spazio anche ad Arborea. Come conferma la sindaca Manuela Pintus le aree sono due come la scorsa estate: la prima è nella spiaggia 24 per un totale di 5000 metri quadrati, l'altra lungo la 29, di fronte al camping S'ena Arrubia.

Cani in riva al mare

I cani sono ammessi anche nella marina di Cuglieri, esattamente a Torre del Pozzo, nel tratto che c'è tra il ristorante "La capanna" e il chiosco "Is Arenas”. «Finché sarò io sindaco lo spazio per gli animali ci sarà - commenta Giovanni Panichi -. Le persone hanno il diritto di trascorrere le vacanze con il cane. Devo dire che nella nostra zona gli utenti sono educati e rispettosi». A Bosa invece il Comune ha delimitato un'area nell'ultimo tratto delle spiaggia di Turas, in direzione sud.

Nessuna area

Il Comune di Narbolia invece non ha riservato una zona agli animali. «Purtroppo non abbiamo gli spazi - spiega il sindaco Gian Giuseppe Vargiu -. Chi vuole venire al mare con il proprio cane può comunque farlo, non verrà multato. L'importante è rispettare le regole. È vero però che nella nostra zona non ci sono mai state tante richieste».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Tutte le zone sono state già delimitate. Aree di alto pregio. Questo perché abbiamo massimo rispetto dei bagnanti con i cani al seguito