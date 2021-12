Cani assaltano gregge: 10 pecore uccise  

Una decina di pecore uccise e tante altre ferite. Un branco di cani ha seminato terrore nelle campagne di Marrubiu finché non sono intervenuti i forestali della stazione di Marrubiu. Che con l’aiuto del servizio accalappiacani del Comune hanno provveduto a bloccare i tre cani, di razza corsa e di grossa taglia.

L’aggressione

Da qualche tempo i pastori della zona erano in apprensione per le incursioni dei cani. In particolare di tre che erano scappati da un cortile, scavalcando la recinzione di una casa alla periferia di Marrubiu. Alla vigilia di Natale un pastore ha chiesto l’intervento dei forestali della stazione di Marrubiu che hanno immediatamente raggiunto il gregge località “Pranu Cerbus”, agro del Comune di Marrubiu. La scena che si è presentata era terribile: dieci pecore uccise e altre ferite. Si è reso necessario l’intervento immediato del Servizio Veterinario della Asl di Oristano. E per bloccare i tre cani anche il servizio di accalappiacani convenzionato dal Comune di Marrubiu.

Gli accertamenti

Intanto i Forestali si sono messi subito al lavoro per cercare di risalire al proprietario dei tre cani, a lui è stato contestato l’illecito per omessa custodia di animali. A quel punto i tre cani sono stati riconsegnati al proprietario. Prima che si riuscisse a bloccare l’aggressione c’è stato il timore che il gregge, impaurito, si allontanasse e magari raggiungesse la 131: una circostanza che avrebbe creato situazione di estremo pericolo per il traffico. Non è la prima volta che i Forestali intervengono per bloccare cani che aggrediscono greggi, con conseguenze molto gravi.

Soccorso un novantenne

Nella stessa giornata i Forestali di Marrubiu hanno soccorso un novantenne nel Monte Arci, in località “Genneruxi”, agro del Comune di Santa Giusta: dopo essersi avventurato in un sentiero a lui sconosciuto per cercare funghi, il pensionato è finito in una strada sterrata impervia, restando intrappolato con il suo fuoristrada. Per liberare la vettura si è operato in sicurezza utilizzando i mezzi del Corpo forestale dotati di particolari verricelli. L’anziano, nonostante l’età e il grande spavento, è stato tratto in salvo illeso e dopo essere stato tranquillizzato è stato riaccompagnato a casa.

Il Corpo forestale raccomanda di non percorrere piste montane sconosciute e di affrontare le escursioni solo durante il giorno e dopo aver consultato i bollettini meteorologici, portando sempre acqua e l’attrezzatura adatta anche in caso di peggioramenti del clima, evitando di frequentare aree prive di copertura telefonica.