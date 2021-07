Candelieri, verso l’ok al nuovo gremio 

Si decide la prossima settimana nell’incontro tra Intergremio e il sindaco Nanni Campus: i Candelieri senza Faradda per il secondo anno consecutivo potrebbero avere maggiori deroghe rispetto all’anno scorso. Il 14 agosto i Candelieri potranno essere posizionati nel sagrato di Santa Maria per poi fare ingresso in chiesa secondo l’ordine. Potrebbero anche essere concessi, su questo si sta ragionando con una certa apertura da parte dell’amministrazione comunale, dei mini cortei per ciascun gremio che partirebbero dalla sede della corporazione o da casa dell’obriere solo con la bandiera per raggiungere il proprio candeliere posizionato nella piazza della chiesa. L’ipotesi migliore potrebbe essere quella di singole mini processioni al passo. Ciascun gremio col proprio candeliere, senza balli e evoluzioni fino a Santa Maria.

Il nuovo gremio

Decisioni che restano legate all’andamento dei contagi. La partecipazione e lo svolgimento del rito all’interno della chiesa restano invariate rispetto all’edizione 2020. Molto vicina al concretizzarsi un’altra novità: l’ingresso di un nuovo gremio, quello degli Autoferrotranvieri, alla Faradda. L’ultima parola però spetta al consiglio comunale, previo passaggio in commissione consiliare il 27 luglio. Il nulla osta della commissione storica alla partecipazione alla Discesa è arrivato con l’impegno ad aderire a due condizioni: il mantenimento del nome e la rinuncia ad alcuni elementi dell’abito, (adesione già arrivata spontaneamente da qualche anno rinunciando alla fascia dell’obriere e alla spada).

Facchini in attesa

Resta invece sempre in bilico la richiesta dei Facchini che nonostante l’apertura, già quattro anni fa, da parte della commissione storica, il gremio non ha mai accettato le condizioni poste per formalizzarne l’ingresso. Una possibilità che si è fatta più lontana dopo gli ultimi accadimenti. Come riportano i verbali della commissione, i fatti degli ultimi mesi hanno comportato un deterioramento dei rapporti con il resto della comunità gremiale e con la commissione storica dopo che è stata fatta pervenire una missiva ad uno dei componenti, Antonello Mattone, “dai contenuti e toni - si legge nel verbale - ritenuti offensivi nei confronti di alcune persone”. Il gremio degli Autoferrotranvieri, se arriverà l’ok dal consiglio prima del 14 agosto, potrà partecipare di fatto all’edizione 2021, anche se la commissione storica “suggerisce la partecipazione in forma ufficiale e con la sola bandiera piccola, mentre il Candeliere potrà essere trasportato in processione solo a partire dalla prima edizione utile della Faradda”.

