«Candelieri leggeri per attrarre nuovi portatori» 

«Abbiamo sancito un patto di amicizia e fratellanza con l’Arciconfraternita del Sacro Monte guidata da Chicco Collu. Noi aiutiamo loro, che sono i custodi della Settimana santa, e loro ci danno una mano per l’organizzazione del corteo dei Candelieri. Altrimenti è la fine».

La fatica

Amareggiato per la passione scemata nel tempo e probabilmente ancora erosa dalla fermata di due anni imposta dal Covid, Guido Borgonovo, 68 anni, pensionato da tre, presidente dell’Associazione Candelieri Beata Vergine Assunta, spiega la strategia adottata nelle scorse settimane per salvare la tradizionale festa di “Sancta Maria di Mezzo Gosto” che si svolgerà domani pomeriggio. Come accade da 30anni, sfileranno oltre 250 figuranti in costumi di foggia medievale. «Il fatto è che i portatori sono sempre meno, quelli che assicurano l’attività dei Gremi sono ormai anziani», spiega. E portare in spalla simboli monumentali come i Candelieri è faticoso. Costruiti in legno e ceramica, pesano, il più robusto 310 chili (quello del quartiere Fontana), il più leggero 260 (Gremio della Montagna). Da qui la svolta: riprodurre i Candelieri in materiali più leggeri per favorire un trasporto più semplice e incoraggiare così le adesioni. Quello dei Vignaiuoli è stato già ricostruito e ha perso circa duecento chili. La soluzione ha permesso di sventare il rischio di fare uscire dalla Chiesa del Collegio solo 6 degli otto Candelieri. Perciò nella processione, ad accompagnare la Vergine Assunta ci saranno tutti i quattro quartieri (Santa Chiara, Mezzo, Fontana, Castello), i tre Gremi (Montagna, Vignaioli, Lavoratori) e quello della città (da intendersi tutta la popolazione, non il Comune), ossia dell’Universitas.

I portatori

«I portatori via via sono arrivati. Anche grazie all’appello che abbiamo lanciato attraverso Facebook», racconta Borgonovo con l’entusiasmo di chi non se lo aspettava: «Il giorno successivo ricevo una telefonata, pensando alle solite promozioni non ho risposto. Ma alla quarta chiamata cedo: un turista di Sesto San Giovanni chiedeva di avere un posto tra i portatori, come aveva già fatto nel 2019. “Ben volentieri” gli ho risposto. Ma in passato abbiamo avuto anche richieste di giapponesi, del Senegal, tedeschi, spagnoli, francesi». Ma da qualche tempo in città pochi si propongono. Alleggerire il peso sarebbe dunque la via maestra, che sarà inevitabilmente lastricata di critiche. Ma che importa di fronte alla prospettiva di trarne benefici, come auspica Borgonovo: «Gli originali potrebbero essere ospitati in un locale adatto e farne un museo che avrebbe riscontri turistici, arricchito con una esposizione dei costumi e tutte le indicazioni storiche sulla ricchezza della nostra città». Magari con un bel sostegno dall’amministrazione cittadina, chiamata in soccorso da qualche anno anche per mettere a disposizione un locale come sede dei Gremi, «che potrebbero sviluppare vita sociale, aggregare giovani, costruire una rete regionale delle associazioni dei Candelieri, peraltro già avviata» . Ma talvolta le risposte sono meno veloci delle idee. Così anche i soldi (pochi) raccolti tra i soci, che i Gremi intendevano destinare alla riproduzione in forma leggera dei Candelieri, sono stati destinati, con obbligo della Soprintendenza, alla disinfestazione dai tarli che li avevano aggrediti. Intanto gli obrieri minori, due per ogni Gremio con il compito di arruolare i portatori (con gli stendardi sono 15 persone per ogni Candeliere) hanno lavorato sino all’ultimo istante per assicurare anche stavolta la manifestazione seicentesca nata nel 1992 e che insieme al Corteo medievale rappresentano l’apice della stagione turistica nella città.