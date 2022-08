Candelieri, Campus: insulti cafoni 

Una Faradda che ha fatto il pieno di Candelieri (13 per la prima volta), emozioni e spettatori (centomila) ma che ha bisogno di qualche ritocco. Considerato l'aumentato numero dei Gremi, la processione non è stata neppure troppo lunga: il voto è stato sciolto alle 2.10 dal padre guardiano Salvatore Sanna. In alcune edizioni, con soli dieci Candelieri si è andati oltre questo orario. Va detto che l'imponente spiegamento di polizia locale e Polizia di Stato, con aggiunta di vigilanza privata e carabinieri, ha consentito una Discesa regolare e senza grossi intoppi, giusto qualche incomprensione.

Giudizio senza tradizione

Il nervo scoperto è quello del “giudizio popolare” espresso a sindaco e Giunta all'uscita di Palazzo di Città dopo il brindisi “A zent'anni”. Oltre ai tanti fischi si sono sentiti alcuni insulti. Il sindaco Nanni Campus ha bollato i secondi come «cafonaggine» e non è sembrato scosso: «Il giudizio i cittadini devono darlo in altre sedi». Non esistono ragioni storiche per una consuetudine diventata costante a partire dal 1986, che ben presto ha perso la spontaneità ed è stata spesso «orchestrata», con ragazzini che fischiano solo per moda e non certo con cognizione politica.

In quel momento il sindaco rappresenta Sassari per lo scioglimento del voto e non ha proprio senso il giudizio sul suo operato, sia in senso negativo, sia in senso positivo. Oltretutto stride col riconoscimento Unesco del 2013.

I Gremi e la Storia