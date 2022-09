Cancelli aperti ai cani in cimitero 

Anche i cani potranno entrare al cimitero, in compagnia dei loro proprietari. A Serramanna il Consiglio comunale ha votato nuove norme di polizia mortuaria. «Avendo l’esigenza di modificare altre parti del regolamento, ci sembrava opportuno inserire anche questa variazione per eliminare un limite e reintrodurre la possibilità che chiunque voglia visitare i propri cari defunti possa farlo anche con la presenza dei propri cani al guinzaglio. Quindi rispettando la sicurezza di tutti ci è sembrato giusto fare questo piccolo gesto di sensibilità che per molti nostri concittadini sappiamo essere davvero importante», spiega Francesca Cossu, assessora con delega, tra l’altro, ai Diritti degli animali. In Aula la discussione della nuova norma, (approvata insieme ad altre modifiche al regolamento di polizia mortuaria sulle estumulazioni straordinarie dei feretri) ha suscitato grande interesse.

In Aula

La proposta votata all’unanimità dall’Aula sembra coerente con la decisione di istituire a suo tempo, in sede di nomina della Giunta comunale, la delega assessoriale ai diritti degli animali affidata dal sindaco Littera proprio a Francesca Cossu. Il cimitero di Serramanna apre quindi ai cani, accompagnati dai possessori che li dovranno però condurre in maniera appropriata: «Tenuti al guinzaglio e, nei casi previsti dalle norme vigenti, muniti di idonea museruola». Come è previsto per i cani di grossa taglia e definiti pericolosi. Un particolare, quest’ultimo, che non toglie nulla alla sensibilità dimostrata dall’esecutivo del sindaco Littera di presentare la proposta e del Consiglio comunale nell’approvarla a pieni voti.

Cani in cimitero quindi e il ricordo va alla cagnetta Zola, una bastardina appartenuta a Walter Cabiddu, giovane di Serramanna morto 11 anni fa in un tragico incidente sul lavoro, che soprattutto all’inizio tra le tombe non ha avuto vita facile. A condurla al camposanto era il padre di Walter, Giovanni Cabiddu: «Nei primi tempi è capitato che il custode facesse delle osservazioni per la presenza di Zola, ma con il passare del tempo lei è riuscita a conquistarlo». Il padre dello sfortunato giovane ricorda come più di una volta si era trovato a rincorrere la cagnetta fino al cancello del cimitero. «Zola aveva capito che Walter non c’era più e che riposava al cimitero, per questo fremeva per entrare e solo davanti alla sua tomba, con la foto che riconosceva si calmava e smetteva di piangere», sospira Giovanni Cabiddu.