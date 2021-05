Cancellato un murale di Manu Invisible 

Il biglietto di benvenuto al paese museo non c’è più. È stato cancellato, sostituito da una colata omogenea di tinta gialla. Resta così un lontano ricordo il murale “Telecinesi”, realizzato a San Sperate da ManuInvisible e Giorgio Je 73. Il mega dipinto che dominava la parete della prima palazzina del paese – per chi arriva da Monastir – è stato rimosso durante i lavori di manutenzione del condominio che lo ospitava. Una spesa a carico degli inquilini dell’appartamento che non ne potevano più dei problemi causati dalle infiltrazioni d’acqua proprio sul quel muro. Un disagio che però per molti, in paese, non giustifica l’ennesima eliminazione di un’opera d’arte del paese casa del movimento del muralismo sardo.

I condomini

«Non abbiamo avuto alternative: l’acqua che arrivava da quel muro ormai entrava in casa», spiegano Daniela Pillitu e Santino Marcias, inquilini dell’appartamento che nel muro esterno – ora tinteggiato di giallo – ospitava il murale. «Eravamo stati i primi a dare il via libera alla realizzazione dell’opera. Allo stesso tempo avevamo però avvertito l’artista: prima o poi, su quel muro, sarebbe stato necessario eseguire lavori per porre fine alle infiltrazioni d’acqua». Non c’erano alternative? «Se ci fossero state avremmo salvaguardato il dipinto e non speso ottomila euro di tasca nostra per eliminarlo. Una spesa aggiuntiva non inclusa nei lavori già previsti. Dispiace per il murale ma è stato inevitabile». Mentre in paese monta la polemica, Pillitu e Marcias assicurano: «Nessuno si è lamentato con noi».

L’artista

ManuInvisible sfoga l’amarezza con un post sulla sua pagina Facebook. «Nel paese museo improvvisamente accade un circuito», scrive l’artista. «L'opera murale “Telecinesi”, realizzata in collaborazione con Giorgio JE 73, dedicata alla femminilità in tutte le sue forme, è stata cancellata. È stato cancellato con lei anche un importante capitolo culturale legato al nostro presente e al futuro, è stata cancellata la rappresentazione della femminilità, ma non il suo essere: è stato cancellato un intervento di collaborazione raro in ambito artistico, uno dei murales più grandi del paese. È stata cancellata la parola “rispetto”, invisibile a occhio nudo, ma indelebile nel buonsenso e nel codice identitario di un luogo abituato a vedersi circondato di immagini e autentica bellezza». Nel post dell’artista anche la foto di un’altra opera: «La “hall of fame” (murata) a pochi chilometri di distanza, una delle mie prime realizzazioni murali, che dal 2006 resiste ad agenti atmosferici ed edilizia in stato di avanzamento, per ricordare che il buonsenso è semplicemente un punto di vista».

I precedenti

La cancellazione del murale di via Monastir è l’ennesimo episodio di deturpamento di opere d’arte: un tema al centro di accesi dibattiti nel paese museo. Nei mesi scorsi, su un’opera di Pinuccio Sciola un privato aveva affisso il cartello “Attenzione, uscita mezzi pesanti”. Da qui la denuncia di diversi artisti. Ma il caso del dipinto che non c’è più di ManuInvisible, tra i tanti precedenti fa tornare alla mente la cancellazione di un murale di Pinuccio Sciola che era stato realizzato a Cagliari, in piazza Repubblica. Le opere cancellate non torneranno più.

Resta invece indelebile la lezione del maestro rievocata di recente dalla figlia Chiara: «Non posso obbligare le persone ad agire in un determinato modo, sono loro a dover capire il valore dell’arte, patrimonio di tutti noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA