«Cancellate le strisce blu» 

«Risolvete il problema dei parcheggi a pagamento. Il centro sta morendo e con le feste in arrivo un solo affare perso è un passo verso il declino totale». Il grido d’aiuto arriva da oltre 400 cittadini che ieri hanno protocollato una petizione in Comune e tanti altri sono pronti ad accodarsi per far aumentare il numero delle firme.

L'attesa

Le commissioni consiliari non sono ancora operative e non lo saranno sino a quando non saranno eletti presidenti e vicepresidenti, ovvero quando i vari gruppi di maggioranza si metteranno d’accordo nella spartizione degli incarichi. Intanto i problemi che le commissioni devono affrontare iniziano a sommarsi uno all'altro, problemi dei più diversi generi che i cittadini speravano, così come leggevano nelle promesse elettorali, di iniziare a vedere trattati e possibilmente risolti. Uno di questi è certamente quello dei parcheggi a pagamento, cavallo di battaglia di tanti aspiranti consiglieri, molti dei quali eletti sia in maggioranza sia in minoranza: «È un tema che sta a cuore a migliaia di persone – sottolinea Luciano La Mantia, uno dei promotori della raccolta di firme – basta fare un giro in centro per capire che si tratta di un problema che, se affrontato nei giusti modi, può aiutare i commercianti del centro a respirare. Non si possono fare compere guardano l’orologio per timore della multa quando nella vicina periferia, dove i negozi e centri commerciali abbondano, il problema non si pone. Non si può decidere di bere un caffè al bar se per arrivarci si deve pagare un ticket e bisogna mettersi in marcia, magari sotto la pioggia, per trovare il totem. Serve una soluzione, una rimodulazione del servizio con risposte concrete che ora non vediamo all’orizzonte».

Il Comune

In attesa che le commissioni inizino a lavorare, del problema si è in realtà iniziato a discutere in Consiglio durante la discussione delle dichiarazioni programmatiche: «Ce ne occuperemo senz’altro ha detto il sindaco Pietro Morittu – ma occorre ricordare che l'appalto era in scadenza il 25 novembre e chi ci ha preceduto non ha lasciato alcuna indicazione se non prevedere gli introiti, circa 13 mila euro ogni tre mesi, che il servizio avrebbe portato anche in futuro. Ovvero dandone per scontato il prosieguo. Comprendiamo che il servizio debba essere rimodulato ma per farlo serve un confronto con tutte le parti in causa che necessità tempo». Per questo il servizio è stato prorogato di sei mesi: «Nel frattempo ci sono varie idee in campo, ad esempio quelle di ridurre alla sola mattinata, come accade ad esempio a Sanluri dove opera la stessa società che ha l’appalto a Carbonia, l’orario della sosta a pagamento. Si tratta di un’idea, altre saranno certamente portate alla nostra attenzione dagli addetti ai lavori. Ma un colpo di spugna sul passato non è attuabile, come non lo sarà su tanti appalti prossimi alla scadenza, rifiuti, mensa, scuolabus e altri, per i quali non è stato impostato nulla da chi ci ha preceduto».