«Canapa legale, una miniera d’oro che l’Isola ignora» 

Giarrusso insieme a Lorenza Romanese e Francesco Mirizzi, ai vertici di Ehia (l’associazione che riunisce varie realtà produttive e commerciali della filiera della canapa industriale) ha esordito insistendo sulla necessità di una battaglia culturale. «È il primo ostacolo da superare – ha detto – purtroppo si identifica la canapa con la droga ma sappiamo bene che non è così. Questa pianta può avere tantissime applicazioni dal tessile alla cosmesi e bisogna puntare su questi sbocchi». L'esperta Romanese si è soffermata sui vari utilizzi della pianta dal seme alla foglia per arrivare al fiore. «Questa è la parte più complicata – ha spiegato – perché il fiore è un narcotico secondo quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni unite sugli stupefacenti del 1961». Ma anche in questo caso ci sarebbero spazi di manovra normativa perché nel fiore ci sono anche principi e sostanze che possono essere utilizzati in campo alimentare. «A marzo 2022 la Commissione europea dovrebbe fare chiarezza sull’utilizzo del fiore» ha sostenuto Lorenza Romanese.

Tramatza. Da potenziale miniera d’oro a una realtà incerta con un boom di coltivazioni che rischia però di sprofondare in un vuoto normativo. La canapa legale sembra proprio la nuova scommessa dell’economia. Complici la terra fertile e il clima mite, nell’Isola potrebbe rappresentare una svolta. «La canapa è una potenziale miniera d’oro per la Sardegna, può portare alla creazione di 20 mila posti di lavori» ha ribadito Dino Giarrusso, eurodeputato del Movimento Cinquestelle che ieri nella sala congressi di Tramatza ha chiamato a raccolta coltivatori e associazioni di categoria per mettere a punto una strategia per cercare di superare la mancanza di norme certe. E ribadire la necessità che i produttori inizino a fare squadra.

Inviata

L’incontro

Gli scenari

«Uno dei limiti è che le coltivazioni nell’Isola si sono concentrate solo sulle infiorescenze, in quella zona al limite tra ludico e illegale. Ma ci possono essere anche altri sbocchi» ha sottolineato l'eurodeputato. E qui ci sarebbe quella zona grigia sotto il profilo normativo per quanto riguarda la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione della pianta che di fatto non appena estirpata diventa illegale. «Tutto ciò si è tradotto in sequestri anomali», ha aggiunto l’eurodeputato che ha contestato le decisioni prese dalle forze di polizia e dalla magistratura. «Molti imprenditori agricoli hanno perso importanti investimenti». Nell’Isola c’è stato un boom di coltivazioni di cannabis light: negli ultimi due anni, gli ettari di terra coltivati con canapa sono triplicati passando dai 400 del 2019 ai 1.300 del 2021.

La battaglia

Da qui la necessità di una normativa certa. «È incredibile che ancora oggi si tiri per le lunghe un processo legislativo che porti a regole non interpretabili in modo forzato». La battaglia va avanti ma intanto parte anche la mobilitazione tra i produttori sempre più convinti della necessità di creare un’organizzazione per dare più peso anche all’azione politica.

