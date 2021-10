Canapa legale? Un paravento 

Le intercettazioni ambientali nel negozio Tatanka (via Massimo D’Azeglio, poco lontano dal centralissimo Corso Garibaldi) sono un pezzo dell’indagine “Green economy”. Dentro lo smart shop nel cuore di Nuoro, i carabinieri hanno visto e ascoltato i clienti di Giuseppe Canu. Il titolare del Tatanka, 37 anni, orunese, è agli arresti domiciliari da giovedì mattina. Ma dentro e fuori il negozio, Canu non si comportava certo come un trafficante di droga, tutt’altro. È un tecnico, un esperto in materia di Cannabis. Dispensava consigli, indicava i prodotti giusti per ogni esigenza, suggeriva le tecniche per la coltivazione della Cannabis sativa. Da lui andavano tutti, dal professionista alla pensionata, anche chef e piazzaioli interessati a ingredienti speciali. Canu, secondo la pm Rossella Allieri, è uno dei personaggi di spicco (anche se non uno dei capi) dell’organizzazione che avrebbe gestito e fatto fruttare 11 coltivazioni di Cannabis indica (per complessive 30mila piante) da un capo all’altro dell’Isola. Ma il suo profilo è molto interessante e va oltre il puro dato investigativo, perché è emblematico di un mondo dove il confine tra legalità e illecito penale è labile. Un mondo molto affollato, come dicono le intercettazioni telefoniche e ambientali dei carabinieri del Nucleo investigativo di Olbia.

Lo schermo della light

I militari hanno lavorato anche ieri sulla presunta banda (24 persone indagate, 8 arrestate) che oltre alle 11 piantagioni individuate, potrebbe avere “gestito” almeno altri 5 siti di coltivazione della Cannabis indica. Con un thc (principio attivo della sostanza psicotropa) dalle percentuali sbalorditive. Secondo la Dda di Cagliari, alcuni degli indagati hanno mascherato il business illecito sotto la copertura delle autorizzazioni ottenute periodicamente per la coltivazione della canapa legale. Non solo, dalle indagini emerge che i soggetti monitorati per almeno due anni, avevano competenze professionali di prim’ordine, quasi degli agronomi specializzati. Ma gli investigatori sostengono che si tratta di uno schermo, per facilitare l’attività più redditizia, ossia quella della produzione della marijuana. E i due comparti (cannabis light lecita e Indica fuori legge) nell’inchiesta Green Economy si intrecciano e si confondono uno con l’altro.

Il Tatanka

Il negozio di via D’Azeglio, stando alle indagini, sarebbe stato gestito e aperto da Martino Contu, 53 anni, di Bitti, per poi essere rilevato da Giuseppe Canu. Per i Carabinieri, il commerciante di Orune erano inserito nell’organigramma del gruppo, anche se non si sarebbe mai occupato delle piantagioni indicate nell’ordinanza del gip di Cagliari. Sarebbe stato una sorta di fornitore e “consulente” della banda.