Canapa, 11 mila piante restituite 

Quelle undicimila piantine di cannabis sativa, sequestrate dai carabinieri un mese fa, sono state restituite al proprietario, un agricoltore quarantenne di Usellus. Lo ha disposto il Tribunale del riesame che ha accolto il ricorso depositato dagli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, del foro di Roma: i legali avevano chiesto ai giudici l’annullamento del sequestro e la restituzione delle piantine. «Per la prima volta in Sardegna il Tribunale dispone il provvedimento di annullamento del sequestro e la restituzione delle piantine» afferma l'avvocato Simonetti che col collega Miglio sta seguendo procedimenti simili in altre province dell’Isola. «Il sequestro, effettuato dai carabinieri di Usellus e convalidato dalla Procura, è illegittimo perché lo stoccaggio delle piante e la separazione dei fiori costituiscono un’appendice dell'attività dell’agricoltore. Il principio attivo delle piante, 0,36, era al di sotto del limite previsto, cioè 0,6».

Il sequestro

Risale allo scorso mese e rientra all’interno dell’operazione emersa una settimana fa che comprendeva numerosi controlli in provincia, fra l’altro tre giovani arrestati a Bonarcado (ora ai domiciliari) e 17 persone denunciate sempre per detenzione di piantine di cannabis con l’obiettivo di spacciarle. Diversi interventi effettuati dai carabinieri del comando provinciale in vari centri della provincia. Fra i quali, appunto, quello a Usellus, dove erano state poste sotto sequestro 11 mila piantine di marijuana, rami e infiorescenze in essiccazione, suddivisa all’interno di sette serre per coltivazione florovivaistica. Il sequestro era stato poi convalidato dalla Procura.

Il ricorso

I difensori dell’indagato hanno, però, impugnato il provvedimento di sequestro davanti ai giudici del Riesame. «L’attività portata avanti dall’indagato è lecita» afferma l’avvocato Simonetti. «Le piante non erano state lavorate e la coltivazione di canapa è della specie consentita. Come questa vicenda ci sono tante altre in corso, che da diversi mesi stanno suscitando discussione, in particolare per la posizione assunta dalle procure dopo la direttiva della Dda che ha stabilito che se la coltivazione si taglia e non c’è certezza sull’acquirente la coltivazione risulta illecita, perché destinata allo spaccio». Ora, dopo il pronunciamento del Riesame sull’inchiesta di Usellus, le piantine tornano al proprietario: alle serre, sequestrate qualche settimana fa, verranno tolti i sigilli. L’inchiesta resta, comunque, aperta ma «è stato fatto un passo avanti nell’accertamento dell’innocenza dell’indagato» chiudono i difensori.