Canali da ripulire, via ai cantieri 

Un piano da 4 milioni e mezzo per scongiurare allagamenti e incendi. In vista delle piogge, anche fuori stagione, e contro i roghi che di recente hanno assediato il centro città. Per ora in cassa ci sono circa 177mila euro - finanziati dalla Regione nel 2015 e mai utilizzati - che serviranno per la manutenzione ordinaria dei canali e rii comunali, con la pulizia da canneti, vegetazione e rifiuti. Poi partirà la caccia ai finanziamenti europei, statali e regionali per mettere in sicurezza tutta la rete idrografica cittadina.

Il lavoro

Il documento preliminare alla progettazione per la pulizia dei fiumi quartesi è stato approvato in Giunta alcuni giorni fa. Frutto del lavoro di un consulente che sta mappando il territorio, insieme ai tre assessorati coinvolti: Ambiente, Lavori pubblici e quello di Flumini. La prima tranche di lavori, compresa la redazione di una serie di documenti che dimostrino il contrasto al rischio idrogeologico nel territorio, partirà a inizio settembre con le risorse che il Comune ha già in cassa: oltre 177mila euro finanziati dalla Regione. «Fondi che in questi anni non sono stati utilizzati», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna, «e il fatto di non averli spesi ha impedito al Comune di poter chiedere ulteriori finanziamenti. Questo piano ci permette di mettere ordine e programmare i primi interventi, e soprattutto di avere le carte in regola per chiedere altri contributi necessari a definire la progettazione di tutta la rete idrografica del territorio e realizzare gli altri lavori».

La mappa

Sette in tutto i corsi d’acqua coinvolti nel primo lotto di lavori: si parte dal canale di guardia, per proseguire con Niu Crobu, rio Cuba, S’Arrizzolu Saliu, spiaggia Capitana, S’Arenargiu Is Stellas, e Tuvu Mannu, nell’Oasi San Vincenzo.