Campus: «Un urlo che arrivi al potere» 

Un’opportunità unica, quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il nord ovest non vuole assistere passivamente senza prendere parte alle decisioni sulla destinazione dei fondi. Ma si deve procedere all’unisono. «Un urlo che possa far vibrare i palazzi del potere»: è questo l’obiettivo sostenuto dal sindaco di Sassari e presidente delle Rete metropolitana del nord ovest Nanni Campus a conclusione del secondo incontro convocato a Palazzo Ducale sulle risorse del Pnrr per questa parte dell’Isola.

Il documento

Al tavolo i parlamentari e i consiglieri regionali rappresentanti del territorio a cui è stato sottoposto il documento unitario redatto nel primo incontro dagli otto sindaci della Rete e il Tips (Tavolo istituzioni e parti sociali). A tutti Campus ha chiesto di firmare quel documento: «Mi farò carico di consegnarlo al presidente Solinas. Credo che un documento con tutte le firme dei sindaci insieme a quelle dei politici nazionali e regionali serva per dare corpo, senso e peso alla nostra voce». Al centro dell’incontro le 162 schede dei progetti per la Sardegna presentate a Bruxelles: «Nessuno le ha mai viste» è il coro quasi unanime che arriva sia dai consiglieri regionali che dai deputati e senatori presenti. Il territorio non vuole che le risorse piovano dall’alto su progetti di cui non si è discusso dal basso.

«No al doppio fronte»

Il Sassarese parte da una posizione di svantaggio, con lo sbilanciamento ormai cronico di risorse e progetti che arrivano per la maggior parte a Cagliari lasciando a Sassari qualche briciola. Un divario che è entrato a più riprese nel corso della discussione: «Ma la lotta deve essere dell’isola intera», suggerisce Gianfranco Ganau consigliere del Pd. Dello stesso avviso Ettore Licheri senatore del M5S: «Non possiamo creare un doppio fronte con Cagliari e con Roma». Sul tavolo i temi prioritari: la transizione ecologica, i trasporti, le infrastrutture. «È difficile portare avanti le istanze del territorio se in Regione non si discute - sottolinea Antonio Piu dei Progressisti - la Regione ha il compito di creare una cabina di regia e ancora non lo ha fatto». «I tempi sono stretti», sottolineano alcuni degli esponenti politici. Bruxelles è intransigente sul timing dei progetti una volta approvati, ma da la possibilità di rivedere quelli che tornano indietro. Qualcosa ancora si può fare, ma va fatto ad una voce sola e occorre trovare l’interlocutore giusto. I parlamentari si sono impegnati a riunirsi in questa settimana per intercettare la strada più rapida e Campus è risoluto a portare in Regione il documento: «Questa è la cambiale che oggi stiamo portando all’incasso».

